Juez rechaza incorporar nuevos elementos de prueba solicitados por la familia Monzón

Ha trascendido esta tarde que en la audiencia número 77 del juicio que se sigue por el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, rechazó este miércoles algunos intentos de incorporar nuevos elementos probatorios promovidos por la representación jurídica de la familia de la abogada.

Durante la diligencia, la representante legal de la familia Monzón buscó introducir el testimonio de un particular sobre hechos que corresponderían a otros testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que no se presentaron. El juez negó la solicitud y desechó el planteamiento al considerar que no cumplía con los criterios procesales para suplir declaraciones.

En otro momento, mediante un testigo presentado por la defensa, se intentó introducir la versión de que existían registros de geolocalización de los autores materiales del crimen –detenidos desde 2022– en el lugar de los hechos, cuando la defensa de éstos ha argumentado que ellos se encontraban en distintos estados del país el día y la hora del asesinato: uno en el Estado de México y otro en Veracruz. El tribunal también desestimó la petición.

Asimismo, se mencionaron supuestas comunicaciones telefónicas entre Javier López Zavala y los coacusados. Sin embargo, durante la sesión se confirmó que no existe registro de dichas llamadas en las sábanas de información entregadas por la FGE.

Antes del inicio de la sesión, Helena Monzón, hermana de la feminista ultimada y también abogada del caso, adelantó en la red social X que la jornada sería especialmente compleja para la representación de la familia:

“Audiencia núm. 77. Juicio por feminicidio. Hoy es delicado, porque le toca a nuestra representación: y eso siempre es ultra complejo. Más que nada porque todos nos quieren como víctimas pasivas. Está mi madre siguiendo la audiencia.”

Al término de la audiencia, Helena Monzón publicó un nuevo mensaje en el microblog para describir los avances y la posición de la representación legal de la familia:

“Fin de audiencia y esto digo: Nosotros hoy hemos estado afinando algunos pequeños detalles de un par de testigos que ya habían pasado, de FGE Puebla. Teníamos un poco de reparo a ver cómo nos iba con el Tribunal, con eso somos ‘sólo’ las víctimas. Pero ha ido bien. Mañana más a nuestro cargo. Le podéis mandar ánimos a la abogada.”