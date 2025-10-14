Juez ordena la liberación de Javier Milián, empresario de antros, por “irregularidades en su detención”

Un juez de control con sede en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula determinó la noche del domingo la liberación de Javier Milián Mora, empresario propietario de centros nocturnos como 40 Grados y Mamitas Club, al detectar presuntos errores en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público (MP), entre ellos la descripción física del acusado, la cual no coincidía con los datos asentados en la orden de presentación.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al caso, quienes revelaron que las acusaciones contra el empresario también habrían sido modificadas a lo largo del proceso. En un primer momento se le señaló por presunta trata de personas, extorsión y lavado de dinero, pero posteriormente el MP únicamente le imputó los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo en su modalidad de suministro.

Lo anterior fue interpretado por el juez con sede en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula como una serie de contradicciones que ameritaban calificar la detención como ilegal. En consecuencia, ordenó la liberación del empresario.

Cabe recordar que Milián fue detenido la mañana del pasado jueves en las inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula, por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pese al hermetismo de la dependencia, fuentes cercanas informaron que se trató de una detención derivada de una investigación por lavado de dinero y trata de personas. Sin embargo, tal como lo advirtió el juez, la carpeta de investigación finalmente solo contenía imputaciones por otros delitos.

La primera audiencia había sido programada para el sábado en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, pero se celebró hasta la noche del domingo, cuando se determinó la liberación del implicado.

Aunque la FGE no ha emitido una postura oficial, la investigación contra Milián continúa, pues durante la madrugada del sábado se realizó un cateo en el establecimiento Mamitas Club, ubicado en la colonia La Hacienda, en la ciudad de Puebla, donde fueron localizados varios envoltorios con metanfetamina.

A ello se suma que, horas antes, alrededor de las 20 horas del viernes, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) detuvieron a dos empresarios socios de Milián cuando circulaban a bordo de un vehículo BMW con placas del estado de Tlaxcala sobre el Bulevar Libre, al sur de la capital poblana.

Durante la inspección, a los detenidos se les hallaron cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y envoltorios con droga, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica a más tardar esta noche, cuando se cumpla el plazo máximo de retención.

En este contexto, trascendió que los dos empresarios serían socios directos del gimnasio Kompter, propiedad de Javier Milián.

De acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente, ambos estarían presuntamente implicados en una red de lavado de dinero en coordinación con el empresario.

No obstante, será en las próximas horas cuando se determine si dicha carpeta se sostiene ante el juez de control o presenta errores similares a los detectados en la de Milián Mora.

Al cierre de esta edición, no había postura oficial de la FGE respecto a las discrepancias detectadas en la investigación contra el empresario, propietario de diversos restaurantes y centros nocturnos, quien ya en 2014 había sido detenido por presuntamente abusar sexualmente de una empleada de su madre, reconocida empresaria del ramo nocturno en el estado de Tlaxcala.

Puedes leer: Alejado de la realidad que la SSP solo identifica 10 bares y antros ilegales en la ciudad de Puebla; continuarán operativos