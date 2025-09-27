Dejan libres a 38 integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán

Morelia, Michoacán. Un juez federal con sede en Morelia declaró ilegal la detención y dejó en libertad a los 38 integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo que fueron aprehendidos el miércoles pasado mientras realizaban prácticas de combate para defender a los líderes de su organización religiosa.

Fuentes del gobierno federal informaron que, luego de una audiencia de más de 12 horas realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, el juez de control que tomó conocimiento del caso consideró que la aprehensión realizada por agentes de la Policía Estatal fue ilegal, y decretó la libertad sin reservas de los 37 mexicanos y un ciudadano estadounidense.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, mientras el grupo entrenaba con réplicas de armas largas y cortas.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar a los detenidos por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en coordinación con militares, quienes detuvieron a los integrantes de La Luz del Mundo, los cuales declararon formar parte del “Jahzer”, la guardia secreta de la organización religiosa, cuyo líder Joaquín Nasson García se encuentra detenido en Estados Unidos desde junio de 2019, y sujeto a juicio por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos.

El grupo fue capturado en un campamento improvisado, donde se encontraron una arma de fuego real, 17 réplicas de armas largas y cortas, y cuchillos de utilería.

Ante el Ministerio Público Federal, los detenidos señalaron que eran parte de la Iglesia La Luz del Mundo y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, templos y eventos masivos.

