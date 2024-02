Juez Martínez Vitela absuelve a agresor sexual de niña de 4 años

Naucalpan, Méx. – La absolución de un presunto agresor sexual de una niña de 4 años, por parte del juez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, desató la indignación colectiva tras darse a conocer en redes sociales un video donde la madre de la víctima le reprocha al juez el sentido de la sentencia por el hecho de que la niña no supo definir la hora y el sitio de la agresión.

El video forma parte de la audiencia del pasado 15 de febrero donde se emitió el fallo del proceso legal iniciado en contra de Alejandro “N”, tío de la víctima y presunto agresor, quien desde el inicio del juicio, enfrenta en proceso en libertad, gracias a que otra juez del Poder Judicial mexiquense le concedió la medida cautelar de libertad con la colocación de un brazalete electrónico.

La agrupación defensora de los derechos humanos “Hermanas Aliadas A. C” fue la encargada de difundir el video en el que se observa a la madre reprochar al juez por el sentido de la sentencia.

En el inicio del video se observa al juez Martínez Vitela argumentando su determinación de absolver a Alejandro “N” de responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de la menor de 4 años “por insuficiencia probatoria”.

La madre de la menor toma la palabra y le pregunta al juez si no le creyó a su hija. El juez Martínez Vitela responde:

La madre le revira al juez preguntándole:

“su señoría ¿cómo va a saber mi hija el tiempo exacto?, o sea, la capacidad de una niña de 4 años, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de la casa de su tío. Su señoría, si usted vio el tocamiento, usted la escuchó, explíqueme, de verdad, por qué no le creyó!. Hay todas las pruebas en peritajes. ¿Qué es lo que a usted no lo convenció? Me lo puede explicar por favor”