Lunes, octubre 13, 2025
Juez ordena la liberación de Javier Milián, empresario de antros, por “irregularidades en su detención”

Fachada del centro nocturno
Fachada del centro nocturno "Mamitas Club" donde se realizó el cateo que derivó en el hallazgo de sustancias narcóticas.
Isaí Pérez Guarneros

Un juez de control con sede en Cholula determinó anoche la liberación de Javier Milián Mora, empresario propietario de centros nocturnos como “40 Grados” y “Mamitas Club”, al considerar que existieron inconsistencias en el proceso de su detención, ocurrida la mañana del jueves. Hasta el momento, no se han detallado con precisión las irregularidades detectadas por el juez.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que las investigaciones en contra del empresario continúan por diversos delitos, entre ellos presunto lavado de dinero, trata de personas, narcomenudeo y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la liberación fue ordenada tras cumplirse el plazo legal máximo para definir su situación jurídica.

Fuentes cercanas a la FGE confirmaron que las diligencias seguirán en curso, ya que durante un cateo realizado el sábado por la mañana en el establecimiento “Mamitas Club”, ubicado en la colonia La Hacienda de la capital poblana, fueron halladas diversas sustancias narcóticas.

Asimismo, trascendió que la noche del viernes fueron detenidos dos socios de Milián Mora, identificados como Alejandro N. y Jonathan N., por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ambos fueron interceptados en el bulevar Libre, al sur de la ciudad de Puebla, cuando viajaban a bordo de un vehículo BMW con placas del estado de Tlaxcala.

De acuerdo con información extraoficial, los empresarios transportaban cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como envoltorios con droga. No obstante, la FGE ha mantenido la mayoría de los detalles bajo reserva, argumentando la secrecía de las investigaciones. El plazo máximo para definir la situación jurídica de ambos detenidos vence la noche de este lunes.

