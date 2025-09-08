Juez federal vincula a proceso a defensores del agua en Xoxtla por cierre de la autopista México-Puebla

Un juez federal determinó la vinculación a proceso de los defensores del agua Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero tras ser acusados por la interrupción del tránsito en la autopista México-Puebla durante el 28 de mayo. Ambos activistas de Xoxtla enfrentarán la acusación en libertad, ya que el juez no dictó medidas cautelares restrictivas.

La audiencia tuvo lugar en los juzgados penales federales próximos al penal de San Miguel. El abogado de los defensores, Tonatiuh Sarabia Amador, explicó que la resolución no incluye prisión preventiva ni otras medidas, lo que permite que los procesados sigan el juicio en libertad. Adelantó también que interpondrá un amparo indirecto contra la decisión del juez federal.

Sarabia Amador subrayó que el proceso podría derivar en un juicio oral, el cual se extendería un año, pero sostuvo que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas para fundamentar las acusaciones contra los activistas. Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de resolver el caso mediante una salida alternativa, si así lo acuerdan los acusados y las organizaciones sociales involucradas, decisión que tendría implicaciones políticas en la región.

Por su parte, Bermúdez y Romero se declararon inocentes y expresaron su confianza en la labor de su defensa legal, la cual es gratuita. Ambos señalaron: “Sabemos que nos enfrentamos al poder del Estado. Apoyamos el trabajo de los abogados, quienes incluso pueden enfrentar intimidaciones por defender nuestra causa”, pronunció Renato Romero.

Romero destacó que la decisión judicial responde a los intereses de grandes capitales y reiteró su compromiso con la defensa del agua frente a los proyectos de polos de desarrollo para la cuenca Libres-Oriental. Bermúdez agregó que la acusación busca beneficiar a la empresa Concesiones Integrales, que previamente les denunció por despojo y daño a la propiedad, delitos de los cuales ya resultaron absueltos.

El pasado 27 de agosto, habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este martes, al denunciar que mientras padecen escasez en sus comunidades, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) extrae 26 mil millones de litros anualmente.

Al cumplirse 30 años de los acuerdos que permitieron la extracción del recurso hídrico por parte del SOAPAP en la zona, los manifestantes arribaron con pancartas y equipo de sonido. La dependencia federal suspendió actividades y trámites al enterarse de la movilización de los cientos de pobladores procedentes de San Miguel Xoxtla, Nealtican, Juan C Bonilla, Tlaltenango, San Pedro y San Andrés Cholula, respaldados por activistas de la región Libres-Oriental, Tepeaca y la Sierra Norte de Puebla. Los asistentes exigieron que la gestión del agua sea puesta bajo la tutela de los pueblos originarios, y que Conagua devuelva la capacidad de administración a las comunidades afectadas.

