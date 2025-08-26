Juez declaró desiertas las pruebas en acusación contra defensores del agua en Xoxtla

Según información más precisa que llegó a esta redacción sobre la resolución judicial respecto a la acusación en contra de Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del agua en Xoxtla, se destaca que el juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente, David Rodríguez González, declaró desiertas las pruebas.

A mayor detalle, el juez de control resolvió no vincular a proceso a los investigados por considerar que las entrevistas de los testigos aportados por la empresa Concesiones Integrales eran semejantes, lo que generó suspicacia en su forma de conducirse.

El togado siguió el mismo criterio por el que negó sujetar a investigación judicial al diverso investigado, Renato Romero Camacho, quién estuvo unas horas preso en el penal de San Pedro Cholula.

La anterior determinación no impide que la representación social perfeccione su investigación, fortalezca la misma y conduzca de nueva cuenta a los imputados ante la autoridad judicial, según las fuentes consultadas.

La investigación se derivó de la denuncia presentada por la empresa, en la que afirmaba que los señalados causaron daño en propiedad ajena al presuntamente incendiar tubería, daños que ascienden a una suma de 110 mil pesos.

Entre sus argumentos la empresa presentó el comodato firmado con la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, para la explotación del pozo 4 para la extracción de líquido, parte del cual sería para abastecer a la población.

En la audiencia se ventiló que la empresa Concesiones Integrales pretendía invertir una suma aproximada de 7 millones de pesos en ese proyecto.

Cabe destacar que tanto Pascual Bermúdez como Renato Romero están citados a una audiencia en los juzgados penales federales, el próximo 1 de septiembre, por la investigación relacionada con el cierre de la autopista México-Puebla, hechos ocurridos el pasado 28 de mayo.