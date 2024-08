Por orden de la federación, jueces se declaran incompetentes en juicios de amparo por cierre de la JFCA: abogados laboralistas

Pareciera que hubo una instrucción de la federación para que en los juicios de amparo iniciados por el cierre de la Junta Especial 33, los jueces se declaren incompetentes, con el fin de cansar a quienes los tramitaron para evitar el traslado de más de 10 mil expedientes de Puebla a los estados de Oaxaca y Tlaxcala, señaló el litigante Alejandro Azcárraga.

Durante su participación en el foro organizado por abogados laboralistas que se han mantenido en plantón desde hace poco más de dos meses, realizado este lunes, añadió que no se está cumpliendo con el principio de que la justicia debe ser pronta y expedita.

“Yo digo que hubo una directriz inicial por el gobierno federal y esa directriz fue declarar incompetentes a los jueces para cansarnos, la verdad. Te declaras incompetente, lo reenvías a Oaxaca, Oaxaca se declara incompetente, lo reenvía a Puebla y el juez de Puebla dice: yo también ratifico mi incompetencia y lo remito al tribunal colegiado… Parece increíble, pero la justicia camina como tortuga en todas las áreas, locales y federales”.

Por su parte, el doctor en Derecho, Samuel Porras, expuso que es lamentable que los abogados de patrones no se estén sumando al movimiento de resistencia contra el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por considerar que no les afecta.

“Me parece una deslealtad, una deslealtad primero porque ellos creen que no son trabajadores. La soberbia de ser abogados los domina y ellos no se sienten trabajadores. Sin embargo, aunque no lo quieran, objetivamente lo son porque tienen que trabajar para ganar un salario”.