Jubilados argentinos en pie de dignidad

La negación como política de Estado

Quemar un contenedor es violento. Pagar jubilaciones que sólo posibilitan la indigencia no es violencia: es déficit cero. Siempre hubo violencia explícita de parte de las policías. La única barra brava es la policía, la gendarmería, la policía naval. Barras bravas de Estado.

La manipulación de la imagen dificulta que la imagen sea garantía de realidad. Pero la pérdida de garantías no es solamente para la imagen. Por eso la imagen si no vale por mil palabras, al menos vale mucho más que las palabras usadas para deformar, encubrir, construir universos paralelos. En otras palabras: no son palabra: es La Palabra. La Palabra de todas las palabras es: la víctima es en realidad victimario.

Por eso es necesario recordar que el anatema de la violencia sólo lo usan los violentos que además son impunes seriales. O sea: el monopolio de la fuerza es del Estado. Osar enfrentar ese monopolio es crimen de lesa majestad. Se paga con la muerte.

Pero voy a diferenciar una violencia fundante de una violencia convencional. Quemar un contenedor es violento. Pagar jubilaciones que sólo posibilitan la indigencia no es violencia: es déficit cero.

Pero la represión fundante, que siempre es violenta, es colocar a millones de habitantes en la línea de extinción.

Adentro, la deuda infinita, afuera, la guerra declarada

Afuera 1500 lobos de guerra separan a los jubilados del Palacio. Adentro los ajenos representantes convalidan un decreto para endeudar al país sin conocer monto ni condiciones.

Sin quórum para tratar la caída de la moratoria previsional. La violencia que alimenta a la ultraderecha. En el kilómetro cero de la Argentina, donde se supone que todo empieza, 1.500 perros de guerra pertrechados con armas, gases, camiones hidrantes, motos, escudos, palos, helicópteros y probablemente algún destructor (por algo había policía aeroportuaria) pusieron las cosas en su lugar: ningún jubilado pudo acercarse al Palacio intocable donde los diputados convalidaban un decreto de necesidad y urgencia. Que abrió las puertas de par en par para el endeudamiento que hunde a varias generaciones de argentinos, sin saber por cuántos miles de millones de dólares será ni con qué condiciones.

Luego de que el acuerdo se concrete, con las condiciones más arbitrarias que se le antojen al Fondo Monetario Internacional, de la manera más humillante que acepte la presidencia. Con una consecuencia: los jubilados seguirán cobrando 346 mil pesos argentinos (Casi un 60 por ciento de los jubilados cobra el salario mínimo, equivalente a unos 265 dólares. El gobierno les congeló un bono de unos 70 dólares el año pasado y redujo la entrega de medicamentos gratuitos, cuyo precio se duplicó en un año) sin medicamentos gratis y con la miseria de una vida condenada a la indigencia.

Una semana después, Beatriz Blanco se vendó la herida en la cabeza y, bastón en mano, fue a marchar lo más cerca del Congreso que la dejaron. Hace siete días, después de vivir más de ochenta años y cobrar poco más de 1 salario mínimo, un policía la empujó hasta el borde de la muerte. Ella resistió. Una semana después, Pablo Grillo movió la mano. La apretó, a partir de estímulos. Está vivo. A pesar de todos los canallas. Los que le apuntaron y acertaron, los que discutieron el disparo, los que mintieron, los que justificaron, los que institucionalizaron, una vez más, la crueldad.

Nunca en una democracia formal semejante despliegue autoritario.

La ministra, a la vez, disponía búsquedas de far west con 10 millones de pesos de recompensa para quienes delataran personas. El buchoneo está legitimado en una sociedad a la que se le van cayendo los valores morales ganados con lucha, con calle, con fundantes colectivos. Se caen como si fueran escamas de la piel.

A la vez, los lobos armados para la guerra detenían los colectivos e inspeccionaban a la gente. Revisaban mochilas en la marcha. Y los fotógrafos se calzaron casco y máscara antigás para trabajar.

La distopía del mundo, encarnada en el kilómetro cero de la Argentina.

La ministra quedó opacada porque le ordenaron no reprimir. Está claro que si no hubo sangre en la marcha del 1 de marzo fue porque la policía no reprimió. Está claro cuál es el huevo y cuál la gallina. Sin policía no hay violencia. Sin la ministra no hay violencia.

Sin violencia no hay política ultraderechista.

En un futuro cercano 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que estén pisando la edad del retiro no podrán jubilarse. La caída de la moratoria previsional es el derrumbe definitivo de la vejez a la indigencia. A la extinción. Ésa es la violencia que arrastrará todos los miércoles de la historia.

La anciana jubilada Beatriz Blanco, golpeada por los cosacos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la represión de la pasada semana, también estuvo presente.“Ahora y siempre”, agitó. A unos pasitos, los hombres de negro la miraban con rabia.“Qué feo, qué feo, qué feo debe ser, pegar a jubilados, para poder comer”, cantaban las columnas.

BALANCE DEL PARO MAGISTERIAL DE 72 HORAS

El retiro de la iniciativa de Ley del ISSSTE 2025, al igual que pausar la tabla de edades de la Ley del ISSSTE vigente, considerando la edad señalada en la tabla para los años 2024-2025, es decir que las mujeres se jubilen a los 56 años y los hombres a los 58 años, cabe señalar que en esto hay imprecisiones jurídicas ya que la Ley del ISSSTE requiere del oficio del poder legislativo para ser modificada. Por ello se puede sostener que fue un logro político importante, aunque deja intacta la demanda central de ABROGACIÓN DE LA LEY DEL ISSSTE 2007 Y LA ABROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA PEÑA-AMLO. Cabe destacar que en esta última demanda la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma en teoría el planteamiento de la dirigencia nacional de la CNTE, sólo en forma parcial, ya que la consulta escuela por escuela sólo aplica para derogar la Ley del USICAMM y además no se habla de su derogación, por lo que se puede entender que harían algunos ajustes a dicha Ley.

PARO DE 72 HORAS EN EL CONTEXTO NACIONAL

Se pudo apreciar que el paro de 72 horas fue más uniforme, coordinado y organizado que el anterior paro de 48 horas, con una fuerte presencia en lo general en la capital del país y en las capitales de diferentes entidades como: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, entre otras. Está claro que este movimiento adquirió un carácter nacional, fue dirigido por la CNTE y que sin duda alguna los espacios estratégicos de esta lucha fueron tanto la capital del país como las capitales de los estados.

También es bueno reconocer que la inmensa mayoría concentrada en el zócalo de la ciudad de México fueron compañeros provenientes de la Sección XXII de Oaxaca, algo así como 15 o 20 mil compañeros y compañeras, es bueno no sólo reconocer auto críticamente, sino preguntarnos ¿por qué la Sección VII de Chiapas sólo participó con aproximadamente 250 compañeros en el zócalo de la ciudad de México?, cuando el acuerdo era enviar a dos compañeros por delegación sindical, hoy sabemos que hubieron varias regiones que no participaron, o que participaron con uno, dos, o con cinco compañeros, ¿por qué las regiones más grandes tuvieron una participación muy disminuida?, al parecer sólo las regiones Lagos y Selva Ocosingo participaron con más de 30 compañeros en el plantón nacional. Mención aparte y un gran reconocimiento al plantón nacional merece por haber instrumentado dentro de sus formas de lucha la toma o el bloqueo al aeropuerto internacional.

Por la escasa participación de Chiapas en el plantón nacional, se hace necesario hacer algunas reflexiones o preguntas. ¿Cuántos son y cómo funciona la Instancia de Coordinación Nacional (ICN) de la Sección VII de Chiapas ante la CNTE?, ¿cuántos realmente están funcionando bien como ICN de Sección VII ante la CNTE? Seguramente las regiones y los niveles deben involucrarse más en esta tarea, para potenciar el reducido trabajo hasta hoy desarrollado por la ICN de Sección VII de Chiapas, para que seamos visibles y partícipes en el desempeño de diversas tareas en el contexto del movimiento nacional.

Pese a la campaña de desinformación orquestada desde la élite del poder político mexicano, las bases movilizadas saben muy bien que las demandas centrales de la CNTE son:

 abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. (Jubilación por años de servicio; 28 años mujeres y 30 años hombres.

 *Jubilación solidaria e intergeneracional, con salarios mínimos, sin UMAS y sin AFORES

 Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO. (Derogación de la USICAMM).

Al no contar hasta ahora con respuestas concretas de parte del gobierno a nuestras demandas centrales, la perspectiva del estallamiento del paro indefinido cada vez es más probable, por lo que la consulta y la instrumentación de dicho paro indefinido recae en la decisión de las bases. La perspectiva hacia este paro indefinido pasa necesariamente por trascender el gremialismo, por lo que deberá trazarse una correcta política de alianzas, con otras organizaciones sociales y sindicales democráticas del país.

Retomando el primer acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE (ANR-CNTE) del 21 de marzo del presente año, se considera un triunfo político, las acciones fuertes emprendidas en forma general, en el marco del paro de 72 horas en las distintas entidades de la república mexicana y en la capital del país.

FORMAS DE LUCHA Y CORRELACIÓN DE FUERZAS EN CHIAPAS, DURANTE EL PARO DE 72 HORAS.

El paro de 72 horas inició con una participación nutrida en la marcha efectuada en la capital del estado, sin embargo, tenemos que reconocer que hizo falta que se integraran muchas delegaciones sindicales, que algunas de ellas sólo participaron en la marcha y retornaron a laborar, que enviaron solamente comisiones tanto a la marcha como al plantón estatal, que su participación en la marcha lo hicieron contra turno. Por ello el cierre del paro de 72 horas se llevó a cabo con menos compañeros que en su inicio. Es importante reconocer que tenemos que mejorar considerablemente nuestra correlación de fuerzas.

Por otro lado, debemos admitir la pobre participación que se tuvo como Chiapas en el plantón Nacional, esto debe obligar al movimiento y a la dirigencia Seccional a reflexionar en la necesidad del trabajo de brigadeo, difusión, formación política, sensibilización en las bases y a recuperar con los y las compañeras la credibilidad y la confianza hacia la dirigencia. El resurgir del movimiento, no está resuelto, ni va nacer de la nada, se requiere del trabajo político consecuente de todas las estructuras estatutarias y no estatutarias de nuestra organización sindical.

Acerca de la mesa de negociación local, primero debemos reconocer que ahí no se encuentran las demandas centrales de la CNTE, reconocer también que representa un avance haber construido y constituido mediante una acta la Comisión mixta estatal de relaciones laborales, porque representa recuperar la Bilateralidad cancelada desde hace años por el gobierno, esto desde luego, en cascada va fortalecer políticamente a todos los niveles educativos, sólo falta saber capitalizar y potenciar esta situación.

Por otra parte debe valorarse una característica de la marcha y la movilización de estos tres días, lo relacionado con el carácter incluyente que tuvo, ya que ahí estuvieron algunos contingentes que años atrás fueron excluidos del movimiento, los casos específicos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), de la Asamblea Estatal Democrática ( AED) de la sección XL, quienes marcharon con sus contingentes junto al Bloque Democrático magisterial de la Sección XL, antes CCL 40 y junto a la Sección VII del SNTE-CNTE. Por otro lado, quedaron evidenciados los charros del CES de la sección XL quienes en un abierto acto de esquiroles llamaron a celebrar eventos deportivos los días del paro de 72 horas, son los mismos que en el año 2020 traicioneramente firmaron la reforma del ISSSTECH, luego salieron a decir que la base de la sección XL no tenía ningún problema con el tema de la seguridad social, lo que es completamente falso.

Una lección muy importante que nos deja está jornada de lucha es, que debemos luchar no desde nuestro gremialismo, sino, luchar más allá y trascendiendo la lucha gremial, cuidar cuáles deben ser nuestras demandas de la etapa de lucha, para no asumir actitudes sectarias, ni alejar la simpatía y el apoyo de otros sectores sociales hacia nuestro movimiento, más bien construir alianzas con otras organizaciones sociales, sindicales y con los mismos padres de familia.

También debemos reconocer que esta vez se puso en práctica el método de lucha de la CNTE, movilización-negociación-movilización, seguramente donde debe ponerse más atención es en las formas de lucha que se instrumenten.

Podemos considerar a esta jornada como una etapa de lucha explicita y disidente como un candor político de reconstrucción del movimiento. Nuestra movilización ciertamente preocupó hasta cierto punto tanto a la presidenta de la república, como al gobernador del estado, porque se divisa una aureola de primavera magisterial, sobre todo por algunos estados que empezaron movilizándose y revelándose en contra de su representante seccionales charros. Puede ser que en Chiapas solo podamos hablar de un resurgimiento de la lucha magisterial, de un despertar del letargo sueño de varios años, por ello necesitamos una dirigencia seccional fortalecida, que asuma con mayor responsabilidad el encargo que las bases le otorgaron desde hace más de dos años y que recupere la aceptación de las mismas, porque no podemos tener una dirigencia seccional fuerte cuando muchos compañeros integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección VII se han regresado a sus Centros de Trabajo o, cuando existen fracturas en su interior, más que por divergencias ideológicas, auspiciadas por la lucha por el poder.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Una primera conclusión seria que en Chiapas se está generando la recuperación de las fuerzas militantes de la CNTE, que necesitamos admitir como nuestro talón de Aquiles la falta de formación política, principalmente en los maestros jóvenes, quienes algunas veces y en diferentes delegaciones sindicales se confunden con la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (USICAMM) y terminan con un comportamiento de aceptación, como si ésta se tratará de algo bueno.

El carácter incluyente de la movilización del 19 de marzo, podemos tomarla como una fortaleza ya que además desafió las intimidaciones y el hostigamiento de las autoridades educativas.

La coordinación nacional que existió en la lucha, tanto en los contingentes militantes de la CNTE, como en los que no se asumen militantes de ella, esto, sin haber hecho brigadeo y trabajo de sensibilización, seguramente representa las oportunidades de crecimiento que tiene la CNTE.

La falta de información, capacitación o formación política en las bases, así como la poca credibilidad de estas hacia los dirigentes. Así mismo nuestra escasa participación en el plantón nacional, representa parte de nuestras debilidades.

El confort, la indiferencia y la apatía de muchos compañeros con pocos años de servicio, así como mantener nuestra lucha en el ámbito gremial, son sin duda alguna nuestras amenazas que tenemos como movimiento magisterial chiapaneco, las cuales deben representar un reto para superarlas.

TODOS AL PARO INDEFINIDO UNITARIO JUNTO AL PUEBLO EN LUCHA

POR LA ABROGACIÓN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL 2007.

POR LA ABROGACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA PEÑA-AMLO.

POR SALARIOS DIGNOS

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

CONVERGENCIA MAGISTERIAL POPULAR-ESPACIO COLECTIVO //Chiapas Marzo 2025.

ELEMENTOS

La organización de vanguardia

nivel de experiencia y organización de las masas

el análisis de conjunto y de los detalles

la coyuntura de auge

la audacia las armas la serenidad la tenacidad

la intransigencia en la estrategia

la flexibilidad en la táctica

la claridad en los principios

la secretividad operativa

la ubicación del momento preciso

los motores del amor y del odio

métodos medios y preparación adecuados

técnica ciencia y arte

el conocimiento de toda la experiencia anterior

más y más audacia

ofensiva constante

la concentración en la dirección principal

quemar las naves y al mismo tiempo

no jugarse todo el juego a una sola carta

máximo aseguramiento sólo después de aceptar

las últimas consecuencias

alianzas uniones apoyos neutralizaciones

planteamiento global de la confrontación

marco mundial

nivel moral de nuestras fuerzas

más audacia

autocrítica constante

y más audacia.

ROQUE DALTON en El libro rojo de Lenin

