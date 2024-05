Juan Sandoval, candidato de MC en Tehuacán, sostuvo que el atentado que sufrió fue de carácter político

Tehuacán. Juan Sandoval Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de este municipio sostuvo que el atentado que sufrió la mañana del martes fue de carácter político y aún cuando no hizo señalamientos directos, sí recordó que ha interpuesto denuncias y emitido críticas contra los contendientes Alejandro Barroso, Pedro Tepole y Eliseo Lezama.

Reconoció que tras ese hecho analizó la posibilidad de abandonar la contienda, pero finalmente decidió mantenerse por tener un compromiso con Tehuacán. Lo que sí canceló fue el cierre de campaña que tenían previsto para este miércoles, cambiando la actividad por una marcha por la paz y la justicia.

Según expuso la camioneta que fue baleada y donde los delincuentes dejaron un mensaje amenazante no es de su propiedad. sino que es la que le fue asignada por el mismo partido a la coordinadora de campaña Nancy Rico; de igual manera indicó que ella ha estado recibiendo amenazas desde hace varios días.

Sandoval Martínez destacó que “Todo esto es derivado de un tema político, no es un tema personal, es un tema político y de eso se deriva esta situación”, aseveró que está convencido de que ese atentado tiene un origen político por las críticas y señalamientos que ha hecho hacia contrincantes que, reiteró, incurren en actos ilícitos.

“Ellos en su afán de quererse mantener en el poder, de querer seguirse beneficiando en el municipio, de querer seguir teniendo esos convenios maliciosos con el crimen organizado ya no saben qué hacer”, enfatizó el candidato naranja.

De igual manera cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) al detallar que, tras realizar las diligencias en el lugar de los hechos, el personal los dejó totalmente solos y les indicó que debían ir por sus propios medios a interponer la denuncia, esto a pesar de saber que fueron víctimas de un atentado que puso en riesgo su vida. Posteriormente, abundó, se enfrentó a una serie de procedimientos burocráticos que concluyeron hasta la madrugada de este miércoles.

Finalmente dio a conocer que, pese a considerar de renunciar a la candidatura finalmente optó por mantenerse en la contienda porque “una vida con miedo no es vida, no podemos vivir en nuestro Tehuacán con miedo, no lo podemos hacer”.

Por su parte Nancy Rico lamentó el hecho que le tocó vivir y apuntó que Tehuacán está sufriendo de violencia, de inseguridad porque todos los días hay hechos violentos sin que las autoridades hagan algo al respecto y pidió a los ciudadanos que reflexionen su voto porque

“no podemos continuar con esta ola de violencia en nuestra ciudad, no podemos permitir que sigamos viviendo en una ciudad tan insegura, tenemos que darle un cambio total a nuestro Tehuacán, no solamente por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros hijos”.

Lee también: Atentado a tiros contra Juan Sandoval, candidato de MC a la presidencia de Tehuacán