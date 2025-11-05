Miércoles, noviembre 5, 2025
La compañía Jóvenes Zapateadores mostrará su fuerza escénica en Puebla

La compañía Jóvenes Zapateadores fusiona danza folclórica mexicana con lenguajes contemporáneos en su propuesta escénica.
Paula Carrizosa

Para el próximo 8 de noviembre, en una única función a las 18:30 horas en el Auditorio de la Reforma, se presentará la coreografía Hombres pájaro, hombres tierra y hombres fuego, una propuesta de la compañía Jóvenes Zapateadores.

En esta trilogía de obras, la agrupación originaria de Veracruz recorre la historia y la identidad cultural de dicho estado, desde los periodos prehispánicos y de la mal llamada conquista, hasta la evolución del son jarocho, considerada una expresión emblemática del mestizaje y la creatividad popular.

Jóvenes Zapateadores, señaló el director de la compañía Ernesto Luna Ramírez, es una agrupación veracruzana que ha trascendido fronteras con su propuesta escénica, pues en ella se fusiona la danza folclórica mexicana con lenguajes contemporáneos. 

Dijo que creada en el año 2004 bajo el cobijo del Instituto Educacional de la Danza Nandehui A.C., con sede en Xalapa, Veracruz, la compañía nació con el objetivo de propiciar un espacio de creación para jóvenes bailarines y creadores, que genera nuevos discursos para la difusión de las artes escénicas y la danza folclórica mexicana.

“Para nosotros, traer nuestro trabajo a esta tierra es motivo de orgullo. Compartimos con Puebla la convicción de que la danza es una forma de diálogo y de memoria”, dijo el coreógrafo y músico al presentar la función.

Destacó que la compañía Jóvenes Zapateadores se distingue por el dominio escénico de sus intérpretes y músicos. 

Asimismo, dijo que ha sido beneficiaria de importantes programas y reconocimientos, como el Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas “México en Escena” (2016–2018, 2019–2021 y 2021–2023), así como del apoyo de la Mid Atlantic Arts Foundation a través del programa Southern Exposure / Performing Arts of Latin America, que impulsa la circulación y difusión de artistas latinoamericanos en Estados Unidos.

Gracias a su trayectoria, la agrupación ha representado a México y a Veracruz en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como una de las compañías más importantes en la escena folclórica contemporánea del país.

