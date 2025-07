Jóvenes vencen a IA en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 66

Ante la noticia de que los modelos de inteligencia artificial (IA) de las empresas OpenAI y Google DeepMind lograron un desempeño similar a un medallista de oro en la 66 Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés), que se realizó en Australia, la comunidad matemática mundial de inmediato reviró: sí, pero humanos vencieron a las IA, jóvenes preuniversitarios que aún tienen mucho qué aportar en el futuro.

Ninguno de los modelos obtuvo la máxima puntuación de 42 puntos que, en cambio, cinco estudiantes de China, Canadá, Japón y Rusia lograron en la prestigiosa competencia anual en la que los participantes deben tener menos de 20 años.

No sólo eso: los emporios informáticos dijeron que sus IA consiguieron 35 puntos. Sin embargo, en la IMO de este año, sin contar los cinco exámenes perfectos, superaron el ciberpuntaje 21preuniversitarios originarios de China, Estados Unidos, Vietnam, India, Corea, Rusia, Austria, Canadá, Eslovaquia, Hong Kong, Israel, Italia y Mongolia.

Un dato más a favor de los humanos: 46 competidores lograron los 35 puntos que presumieron OpenAI y Google (entre ellos los peruanos Renato Gaitán y Sebastián Lozada, los únicos latinoamericanos en ese ranking); y 61 chicos le dieron batalla al problema seis, que los modelos informáticos no supieron resolver.

Según reportó la agencia Afp, los organizadores de la IMO advirtieron que no pudieron verificar cuánta potencia computacional habían utilizado los modelos de IA o si hubo participación humana.

Por parte de México, dos estudiantes lograron medalla de plata al obtener 28 puntos cada uno: Takumi Higashida Martínez, de la Ciudad de México, y Emmanuel Buenrostro Briseño, de Jalisco; mientras, se quedaron con el bronce los capitalinos Héctor Juan Villarreal Corona (27 puntos) y Mateo Iván Latapí Acosta, así como Iker Torres Terrazas, de Chiahuahua (ambos con 24 puntos), y Javier Caram Quirós, también de la Ciudad de México, con 22 puntos.

Más allá de las olimpiadas y las preseas, los matemáticos apuestan a que lo verdaderamente grande llegará cuando los modelos de inteligencia artificial les ayuden a resolver problemas muy complejos (y hasta hoy imposibles) que requieren millones de pasos yprocedimientos.

Incluso, dicen algunos expertos, se podría estar cerca de resolver los ya legendarios Problemas del Milenio planteados por el Clay Mathematics Institute de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos (CMI), en el año 2000, y que ofrece una recompensa de un millón de dólares cada uno por su solución.

Los siete problemas escogidos, considerados por el CMI como preguntas clásicas importantes que no han sido resueltas en años son los siguientes: P vs NP, se pregunta si existen problemas que pueden verificarse rápidamente (en tiempo polinómico) y que también pueden resolverse pronto; la conjetura de Hodge, un problema profundo sobre la estructura de ciertos objetos geométricos llamados variedades algebraicas complejas; la conjetura de Poincaré, que demuestra que la esfera tridimensional es la única variedad compacta simplemente conexa; la hipótesis de Riemann, un problema central de la teoría de números que involucra la distribución de los números primos; las ecuaciones de Navier-Stokes, que establece la existencia y suavidad de las soluciones a estas ecuaciones que describen el movimiento de fluidos; la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, que relaciona la estructura algebraica de ciertas curvas elípticas con propiedades analíticas; y el salto de masa (mass gap), un problema en física cuántica que involucra la existencia de una brecha de masa en la teoría de Yang-Mills.

En 2002 la conjetura de Poincaré fue resuelta por el matemático ruso Grigori Perelmán (San Petersburgo, 1966), avalada en 2010 por el CMI. Por este logro le concedieron también la Medalla Fields, considerada el Nobel de las matemáticas. Perelmán rechazó ambos premios, pues dijo que no quería estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando. En 1982, como parte del equipo soviético, ganó medalla de oro en la IMO en Budapest, con un examen perfecto de 42 puntos, presea que sí aceptó.

En octubre de 2024, la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, anunció que su IA desenmarañó las funciones de Lyapunov, un problema matemático que desconcertó a los expertos durante más de 130 años y que ofrece herramientas claves para analizar la estabilidad de sistemas dinámicos.

En este sentido, la IA será bienvenida para potencializar las investigaciones en un área donde el razonamiento y la creatividad seguirán por mucho del lado humano, coincide la comunidad matemática.