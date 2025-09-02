Martes, septiembre 2, 2025
Encuentran en Tlaxcala los cadáveres de Gian Carlo Bortolotti y Uriel Hernández, reportados como desaparecidos en Xoxtla

Los jóvenes Gian Carlo Bortolotti Velázquez y Uriel Hernández Ramos, de 16 años, fueron reportados como desaparecidos el 31 de agosto en San Miguel Xoxtla
Isaí Pérez Guarneros

Los adolescentes de 16 años Gian Carlo Bortolotti Velázquez y Uriel Hernández Ramos, reportados como desaparecidos el 31 de agosto en San Miguel Xoxtla, fueron hallados sin vida en el municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Aunque la localización de los cuerpos se registró la mañana del lunes, no fue sino hasta cerca de la medianoche de ese mismo día cuando sus familiares lograron identificarlos formalmente.

Ambos jóvenes aparecieron en el panteón de Guadalupe Victoria, en Nativitas. Los cuerpos estaban boca abajo y presentaban heridas de arma blanca en el abdomen.

Fueron los trabajadores del cementerio quienes notificaron el hallazgo a las autoridades tlaxcaltecas. Agentes de la policía municipal y paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

A escasos metros se encontró una motocicleta Italika negra en aparente estado de abandono, la cual se presume sería el vehículo en el que Gian Carlo se desplazaba la última vez que fue visto con vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Durante varias horas, ambos permanecieron en calidad de desconocidos; sin embargo, su identidad se confirmó gracias a las fichas de búsqueda y a la verificación realizada por los familiares, quienes acudieron al vecino estado tras enterarse del hallazgo de dos jóvenes con las mismas características de Gian Carlo y Uriel.

Tras la confirmación, la parroquia de San Miguel Xoxtla emitió un mensaje en redes sociales en el que dio a conocer la noticia. La publicación generó cientos de mensajes de condolencias y exigencias de justicia para los adolescentes y sus familias.

Entre las reacciones destaca la de su maestro Marcos Ramos, quien los recordó como dos jóvenes llenos de alegría y sueños.

Según los reportes de desaparición, la última vez que fueron vistos fue el domingo 31 de agosto en el zócalo de San Miguel Xoxtla. 

Apenas unas horas después del encuentro se habría cometido el crimen, ya que a la mañana siguiente aparecieron sus cuerpos. 

Autoridades de Tlaxcala y Puebla quedaron a cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

