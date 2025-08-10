Voces de las lenguas originarias de Puebla dieron sentido a conmemoración por día internacional

Con su palabra “antigua”, venida desde diversos territorios, con voces que “nacen desde el fuego”, que son herencia y memoria y deben ser escuchadas, compartidas y “cuidadas con el corazón”, seis jóvenes mujeres compartieron el náhuatl, el mixteco, el totonakú, el popoloca o ngiwa, el mazateco y el otomí, seis de las siete lenguas que se hablan en Puebla, siendo el gran faltante el tepehua.

Un conjunto de instituciones públicas y privadas organizaron el festival Siete lenguas, retos y realidades de los pueblos originarios y afromexicanos de Puebla que en su programación, este 9 de agosto, conmemoraron el Día internacional de los pueblos originarios con un ritual de agradecimiento a la madre tierra en el zócalo, un recorrido hacia Casa de cultura y una vez ahí un ritual de enfloramiento y purificación llevado a cabo por ancianos de Pantepec, ofrecido a funcionarios, representantes del gobierno y gestores.

Entre diversos discursos por la conmemoración, fueron seis jóvenes mujeres las que con su palabra dieron sentido a la fecha: cargando con sus voces parte de la cosmogonía y pensamiento de sus pueblos, dejando en claro la forma en que siguen presentes, en un acto de resistencia, sostén y vida.

De inicio, Erika Perfecto Encarnación abrió la palabra en náhuatl: “han llegado a este espacio, estas palabras que compartimos, que nacen del corazón, del trabajo, del respeto entre nosotros. La palabra que nos enseñaron es fuerza, es creación”.

Luego, Erika Guzmán Martínez, en mixteco, dijo: “venimos de nuestras tierras, de donde nace la palabra antigua, que nuestras palabras caminen juntas, como hermanos, como montañas que se tocan. Las palabras antiguas nos unen como pueblos de una sola raíz”.

En totonakú, Clarisa Jiménez Cruz, expresó: “estamos reunidos, los recibimos con alegría y flores, nuestra lengua sigue viva en nuestros corazones y este se alegra al escucharlos. La lengua compartimos es la memoria que camina”.

De igual forma, Ofelia Rosas Zapata, en popoloca o ngiwa, expuso: “estamos aquí hablando desde el alma, nuestra voz nace desde el fuego, de la tierra que nos alimenta. Que se escuchen nuestras voces con respeto, en cada rincón de nuestro pueblo”.

Para ir cerrando, Yolanda García García, en mazateco, señaló que siendo oaxaqueña ha migrado a Puebla como otros de sus vecinos para buscar otras oportunidades. “Somos mazatecas poblanas. Puebla es nuestro segundo hogar”, sentenció. En su lengua, dijo: “desde el mazateco aquí estamos y venimos a cuidar nuestras raíces, nuestras palabras vienen del agua, del maíz que nos sostiene, porque nuestras lenguas tienen vida y no deben morir

Por último, Natalia Ortega, expresó en otomí: “Estamos presentes con nuestra lengua, nuestras palabras son sagradas, nuestras raíces son fuertes como la tierra, nuestra lengua es como el agua que no se acaba, es nuestra herencia y la debemos de cuidar con el corazón. Hoy estamos aquí presentes con las lenguas, caminamos juntos para recordarnos que seguimos aquí, que vivir nuestras lenguas es recordarnos que es vivir nuestra historia, nuestra lucha y nuestra esperanza”.

En el acto, el gran faltante fue el tepehua, lengua que en 2023 fue considerada como la lengua originaria que mayor riesgo tiene de desaparición en la entidad, pues cuenta con alrededor de 600 hablantes que habitan en el municipio de Pantepec, como entonces señaló Rafael Bringas, entonces titular del Instituto Poblano de las Lenguas Originarias, ahora Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

No obstante, como señaló Apolinaria Martínez Arroyo, actual titular del IPPI entrevistada días atrás durante la inauguración del festival Siete lenguas, hay más personas hablantes del tepehua. “Fuimos con los tepehuas, hicimos el primer evento cuando fue el Día internacional de las lenguas maternas, fuimos a ver cuánta gente en realidad habla, y lo que dice el INEGI no es cierto y son más personas que hablan en la lengua tepehua, estamos dando el refuerzo para que no se pierda”, aseguró entonces.

Según datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (INEGI), en México más de 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentificaron como indígenas.

Con información otorgada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), se indica que México registra 68 lenguas originarias, manteniéndose el náhuatl como la más hablada (con 22.4 por ciento de prevalencia), seguida del maya (10.5 por ciento de hablantes) y el tseltal (con 8 por ciento), siendo contrariamente las lenguas con menores porcentajes el totonakú y el ch’ol con 3.5 por ciento, y el mazateco con 3.2 por ciento.

En Puebla, según el Perfil sociodemográfico de los pueblos indígenas de Puebla elaborado por la pasada administración estatal, existen 615 mil 622 hablantes de lenguas indígenas: 289 mil 873 hombres y 325 mil 749 mujeres; a la par de que predominan cinco lenguas indígenas con sus respectivos porcentajes de hablantes: náhuatl, 73.61 por ciento; totonaco, 16.92 por ciento; mazateco 2.95 por ciento; popoloca, 2.55 por ciento y mixteco 1.34 por ciento.

Asimismo, se indica que en 93 de los 217 municipios del estado, 50 por ciento o más de la población se considera indígena, siendo los 10 municipios con mayor proporción de población indígena: Camocuautla, Coatepec, Ixtepec, Atlequizayan, Eloxochitlán, Olintla, Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec, Zongozotla y Zoquitlán.

En su caso de Puebla capital, según el Instituto Municipal de Planeación, tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas. Existen más de 262 mil personas que declararon una auto adscripción indígena, a la par de que se registró casi 13 mil personas que de acuerdo con sus costumbres y tradiciones se han considerado pertenecientes a la comunidad afromexicana o afrodescendiente.