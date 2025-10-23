Testigos denuncian demora en auxilio a joven que presuntamente se quitó la vida en el puente del CIS

Yusvely Marianny, joven venezolana que presuntamente se quitó la vida la noche del miércoles al lanzarse del puente peatonal que conecta al Centro Integral de Servicios (CIS) con la zona de Angelópolis, en la capital poblana, fue reconocida por su madre, quien llegó al lugar antes que los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con versiones de testigos, la joven, de aproximadamente 20 años, permaneció varios minutos en el sitio mientras varias personas alertaban al número de emergencias 911, sin que acudieran de inmediato policías o paramédicos.

Relataron que, durante ese tiempo, algunos transeúntes intentaron disuadirla, pero la joven finalmente se lanzó al vacío. Fue su madre quien arribó antes que las corporaciones de auxilio y trató de auxiliarla cuando logró bajar del puente, quien presuntamente había llegado previamente a intentar disuadirla alertada por la pareja de la joven que le explicó dónde se encontraba.

El cuerpo de Yusvely quedó tendido sobre la Vía Atlixcáyotl. Trabajadores y checadores del transporte público colocaron señalamientos para evitar que los vehículos la arrollaran, mientras llegaban policías y técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Momentos antes del hecho, la joven había publicado en sus redes sociales un mensaje que fue interpretado como una despedida. En él se dirigía a su madre con palabras de disculpa y afecto, además de relatar episodios dolorosos de su vida.

“(Lo siento mami jeje) Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia (…). Perdón por haber nacido y haberte quitado muchos de tus sueños”, escribió en uno de los fragmentos del texto.

En la misma publicación, Yusvely señaló haber sido víctima de abuso sexual cuando era niña, un hecho que, según relató, no recibió atención ni comprensión de su familia.

La joven acompañó el mensaje con fotografías en las que se observa su rostro sonriente y algunos paisajes, entre ellos la fachada de Ciudad Universitaria, lo que ha llevado a usuarios de redes sociales a suponer que cursaba estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aunque dicha información no ha sido confirmada por la institución.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas de este presunto sucidio.