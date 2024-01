Joven de Tlacotepec lleva un mes detenida por error de ministeriales, su familia y vecinos exigen justicia

Tlacotepec de Benito Juárez. Gran injusticia sufre una joven de 30 años, de nombre María del Pilar, quien fue detenida por agentes ministeriales creyendo que se trata de una de las personas acusadas del fraude cometido por la financiera BAMPECO, ya que tienen el mismo nombre. Pese a que su representante legal ya demostró que se trata de una homónima, el secretario del juzgado le dictó prisión preventiva y ya lleva un mes presa, expuso el padre de la detenida, Octavio Hernández Meza.

Mientras tanto pobladores de Pericotepec, lugar del que es originaria y donde tiene su domicilio María del Pilar, expresaron su indignación al resaltar que ella es madre de cuatro menores quienes se quedaron al cuidado de sus padres y por la situación que enfrenta la familia ya no acuden a la escuela, por lo cual contemplan realizar movilizaciones para exigir la liberación de la detenida.

Fue el pasado 30 de diciembre, por la mañana, cuando María del Pilar se dirigía a su trabajo en una granja de la Avícola El Calvario, en Pericotepec, cuando en un paraje solitario policías ministeriales la interceptaron y subieron por la fuerza a una camioneta, posteriormente la trasladaron a la Casa de Justicia de Tehuacán donde se le informó que estaba acusada del fraude cometido por BAMPECO, financiera en la que ella nunca ha laborado, explicó su papá, al resaltar que su hija solo cuenta con estudios de secundaria.

Octavio Hernández recordó que al conocer de la detención de su hija acudió al juzgado donde el secretario Jorge Paleta Ramírez, actuó con total prepotencia aprovechándose de que son personas de escasos recursos, “no nos dejaron ni hablar” dijo. Tampoco atendió las pruebas presentadas por el abogado pues posteriormente dictó prisión preventiva contra María del Pilar.

- Advertisement -

Ella era el único sostén de sus tres hijas y un hijo, todos son pequeños, por lo cual trabajaba para alimentarlos, vestirlos y darles estudios, pero tras su detención las niñas dejaron la escuela, quedaron al cuidado de sus abuelos quienes al tiempo de atenderles tienen que estar pendientes del caso Pilar.

De este asunto ya tomaron conocimiento la Defensoría Pública del Estado, la presidenta magistrada y la Judicatura estatal, de modo que el caso fue atraído y se encuentra en la segunda sala, explicó.

- Advertisement -

Reconoció que en esas dependencias recibieron un trato totalmente diferente al que el personal de la FGE les brindó en Tehuacán; si se les hubiera escuchado y atendido de mejor manera desde el inicio, consideró que su hija ya estaría libre y atendiendo a sus pequeños que la necesitan mucho.

Sin embargo, a la fecha no se ha determinado su libertad, que es lo único que su familia y vecinos piden, toda vez que en Pericotepec todos saben que ella no tiene ningún vinculo con la financiera y se le mantiene presa sin justificación.

Cansados de esperar porque se haga justicia en este caso, los pobladores de Pericotepec y de otras poblaciones pertenecientes al municipio, anunciaron que están dispuestos a realizar manifestaciones, ya sea ante la FGE o bien con bloqueos de la carretera, a fin de que las autoridades liberen a Pilar.

“Su familia de ella son personas humildes, trabajadoras, sus padres son de escasos recursos, son campesinos, ella es muy trabajadora porque tiene que sacar adelante a sus niñas y a su niño, no se me hace justo que esté encerrada, porque ella no hizo nada” dijo una de las vecinas quien resaltó que la conoce desde que era una niña y sabe bien que nunca trabajó en BAMPECO.

Te puede interesar:

En Zoquitlán siguen sin localizar al pequeño Alexis y en Tehuacán hay dos mujeres desaparecidas

Al alza el robo de vehículos en Tehuacán, van 26 en este mes