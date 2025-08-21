Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Joven muere tras ser atacado a puñaladas en su domicilio en Izúcar

Autoridades investigan el móvil del ataque

Joven muere tras ser atacado a puñaladas en su domicilio en Izúcar
Joven muere tras ser atacado a puñaladas en su domicilio en Izúcar
Isaí Pérez Guarneros

Un joven de entre 20 y 22 años, identificado como Nazario, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en su domicilio, ubicado en el barrio de La Asunción, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Fue un familiar quien lo encontró tirado en el patio de la vivienda situada en la calle Guerrero, alrededor de las 20 horas, con múltiples heridas ocasionadas por un objeto punzocortante. No obstante, de acuerdo con los reportes preliminares, el ataque habría ocurrido aproximadamente a las 18:30 horas.

Tras el hallazgo, el testigo dio aviso inmediato al número de emergencias. Minutos más tarde, agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron al lugar, confirmando que Nazario ya no presentaba signos vitales.

Los primeros indicios apuntan a que el joven pudo haber sido agredido en el exterior de su casa y, tras recibir varias puñaladas, intentó refugiarse en el interior del inmueble, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, no se tienen testimonios de vecinos que hayan presenciado o escuchado el ataque. Por ello, al cierre de esta edición, no se ha definido una línea de investigación concreta ni las características del agresor.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso.

Este hecho se suma a otros episodios violentos ocurridos durante la semana en el municipio. El pasado lunes, un molinero de 55 años murió tras ser agredido físicamente por un presunto comerciante, aún no identificado, en pleno centro de Izúcar.

Ese mismo día, durante la noche, un hombre identificado como Luis Antonio, conocido con el alias de “El Koy”, fue atacado a balazos mientras circulaba en bicicleta en el barrio de San Juan Piaxtla.

Según testigos, un motociclista se le emparejó y le disparó a quemarropa a la altura del cuello, para después darse a la fuga. A pesar de la gravedad del ataque, Luis Antonio, de 45 años, logró sobrevivir y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Izúcar, donde permanece en recuperación y su estado de salud se reporta estable.

También puedes ver: Motociclista balea a hombre en Izúcar y lo deja herido

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...
Ciencia y tecnología

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La FGE no ha confirmado que Armando Trujillo sea una de las víctimas de los decapitados que fueron encontrados este martes

Isaí Pérez Guarneros -
Mariana Trujillo Miranda, hermana de Armando Trujillo reportado como desaparecido el pasado 2 de agosto en la capital poblana, negó que su familiar haya...

Motociclista balea a hombre en Izúcar y lo deja herido

Isaí Pérez Guarneros -
Un hombre de 45 años, identificado como Luis Antonio y conocido con el alias de “El Koy”, fue atacado a balazos mientras circulaba en...

Intento de asalto armado sobre la Puebla-Tehuacán deja dos adultos y un menor heridos

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este lunes, tres hombres armados intentaron asaltar un taller mecánico ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en la comunidad de San...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025