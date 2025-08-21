Joven muere tras ser atacado a puñaladas en su domicilio en Izúcar

Un joven de entre 20 y 22 años, identificado como Nazario, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en su domicilio, ubicado en el barrio de La Asunción, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Fue un familiar quien lo encontró tirado en el patio de la vivienda situada en la calle Guerrero, alrededor de las 20 horas, con múltiples heridas ocasionadas por un objeto punzocortante. No obstante, de acuerdo con los reportes preliminares, el ataque habría ocurrido aproximadamente a las 18:30 horas.

Tras el hallazgo, el testigo dio aviso inmediato al número de emergencias. Minutos más tarde, agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron al lugar, confirmando que Nazario ya no presentaba signos vitales.

Los primeros indicios apuntan a que el joven pudo haber sido agredido en el exterior de su casa y, tras recibir varias puñaladas, intentó refugiarse en el interior del inmueble, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, no se tienen testimonios de vecinos que hayan presenciado o escuchado el ataque. Por ello, al cierre de esta edición, no se ha definido una línea de investigación concreta ni las características del agresor.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso.

Este hecho se suma a otros episodios violentos ocurridos durante la semana en el municipio. El pasado lunes, un molinero de 55 años murió tras ser agredido físicamente por un presunto comerciante, aún no identificado, en pleno centro de Izúcar.

Ese mismo día, durante la noche, un hombre identificado como Luis Antonio, conocido con el alias de “El Koy”, fue atacado a balazos mientras circulaba en bicicleta en el barrio de San Juan Piaxtla.

Según testigos, un motociclista se le emparejó y le disparó a quemarropa a la altura del cuello, para después darse a la fuga. A pesar de la gravedad del ataque, Luis Antonio, de 45 años, logró sobrevivir y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Izúcar, donde permanece en recuperación y su estado de salud se reporta estable.

