Asesinan a joven de 19 años en balacera en Libres; hay otros tres heridos

Un joven de 19 años, identificado como Iván Hernández Reyes, perdió la vida tras recibir impactos de bala durante una discusión que derivó en una balacera, registrada anoche en un palenque clandestino de la comunidad de San Carlos, en el municipio de Libres. El joven fue trasladado al Hospital General de Libres, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

En el mismo incidente resultaron heridos otros tres hombres, quienes permanecen hospitalizados bajo vigilancia médica. Se trata de Antonio, de 50 años, con una herida de bala en el hombro derecho; Pedro, de 37 años, con una lesión en el brazo derecho; y Miguel, quien también presenta un impacto en el hombro derecho.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, durante un evento presuntamente no autorizado en la colonia Guerrero. Testigos indicaron que una discusión entre asistentes escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento armado. Los lesionados fueron trasladados en su mayoría por medios particulares al nosocomio; solo uno de ellos fue llevado en ambulancia.

Iván Hernández fue ingresado al hospital a bordo de un vehículo Honda a las 19:08 horas, algunos reportes de habitantes aseguran que aún contaba con signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos más tarde.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, sin embargo, mencionaron que la Policía Municipal de Libres tardó más de 30 minutos en llegar al lugar. La zona donde se registró el ataque fue acordonada una hora después del suceso, mientras que se implementó vigilancia en el hospital ante la posibilidad de nuevos actos violentos.

De acuerdo con testimonios, el evento donde se originó la balacera no contaba con los permisos correspondientes ni con medidas mínimas de seguridad. Hasta el momento, no se ha localizado a los presuntos organizadores del palenque, y no se ha confirmado la detención de personas relacionadas con el ataque.

La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los posibles autores del crimen.