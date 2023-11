Joven estudiante de la Anáhuac golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis

Un joven identificado como Patricio N., hasta este miércoles estudiante de la Universidad Anáhuac, propinó una golpiza a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis en represalia porque no le fue dado acceso inmediato al conjunto habitacional como él lo solicitó.

El hecho quedó grabando por las cámaras de seguridad del lugar y difundido en redes sociales, cuyos usuarios exigen castigo al agresor.

En el transcurso de este miércoles fueron difundidos videos en donde presuntamente los padres del joven agresor, identificados como Carlos N. y Paola N., también golpean a personas, en distintas situaciones.

En los vídeos difundidos sobre el joven agresor se observa cómo después de solicitar al guardia de seguridad, perteneciente a la empresa Vima, que levante la pluma para que su automóvil pase, esto no ocurre, pues el empleado le indica que no se ha acreditado adecuadamente y en consecuencia no le puede permitir el acceso, momento en el que éste entra a la caseta de vigilancia y empieza a golpearlo en la cara, cabeza y torso, sin que la víctima responda a las agresiones.

Posteriormente, en un segundo video se observa cómo una señora que también intenta pasar al conjunto habitacional graba desde su celular los hechos, hecho del que el joven se percata y entonces detiene la golpiza, acto seguido pide no ser grabando bajo el argumento de que es menor de edad.

“Por favor no me grabes, soy menor de edad, este puto me empezó a pegar, señora”, pide el joven agresor a la señora que intentaba ingresar al fraccionamiento, al tiempo en el que reta al guardia de seguridad a darse un “tiro”, pues le asegura que fue él quien empezó a golpearlo.

Con voz entrecortada, el guardia de seguridad, que también es joven, únicamente replica que hay cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido.

El joven sería originario de Cuernavaca, Morelos e hijo de un empresario identificado como Carlos N.

Es necesario recordar que el pasado 9 de septiembre se suscitó un hecho similar cuando el joven Ernesto Calderón fue agredido a golpes por un grupo de otros jóvenes en la Isla de Angelópolis, de los cuales dos eran estudiantes de dicha institución y quienes transitaron por un proceso penal pero actualmente se encuentran en libertad.

Los padres de Patricio N. también son agresores, acusan

En el transcurso de este miércoles fueron difundidos dos videos en redes sociales en los que se observa, presuntamente, a los padres de Patricio N. golpeando y agrediendo verbalmente a terceras personas.

En uno de esos videos se puede apreciar a dos mujeres que agreden a una tercera a golpes, supuestamente cuando se encontraban en una cafetería de la colonia La Paz. Una de las agresoras, presuntamente la mamá del joven, dicen a la víctima que no se vuelva a meter con Carlos, en referencia a su esposo.

En un segundo video se observa cómo un hombre, que se supone es el padre de Patricio N., agrede físicamente y verbalmente a un guardia de seguridad de Lomas de Angelópolis debido a que éste no le permite pasar con su motocicleta al no acreditarse correctamente, a lo que el agresor le indica que no puede tratarlo así y que si es necesario él cuenta con el dinero para pagar alguna multa.