Joven acude a cita de trabajo, la violan, la graban y ahora la extorsionan con la difusión del video

Una mujer contactada por medio de facebook con un anuncio de una vacante como edecán o modelo acudió a una cita de trabajo en el estacionamiento del Walmart de Prolongación Reforma. Al llegar fue obligada a abordar un vehículo en el que fue trasladada a un motel en la avenida Forjadores, en donde sufrió una violación tumultuaria que fue grabada. Ahora la están extorsionando con la difusión de este video si no deposita una fuerte cantidad de dinero.

El número de la carpeta de investigación, el sitio de Facebook, así como el nombre de la abogada –que difundió el caso a La Jornada de Oriente– se reservan para resguardar la seguridad de la joven de 27 años, así como de la litigante.

Después de que un grupo de feministas difundieron su caso en sus redes sociales para pedir solidaridad con la sobreviviente de la agresión, han surgido decenas de testimonios narrando haber sufrido el mismo tormento.

Es una nueva modalidad de abuso sexual y extorsión se percibe como autoría de una red de trata sexual y laboral y de una expresión más del crimen organizado que no se había visto en Puebla. Organizaciones y colectivos feministas exigen al estado actuar en consecuencia y proteger la vida y seguridad de las mujeres con acciones efectivas.

Falsas ofertas de trabajo, gancho para jóvenes

Hace unos meses una joven de 27 años atendió una oferta para puesto de hostess, edecán o modelo para galas exclusivas difundida en facebook. La paga ofrecida era de 500 pesos por evento, más otros incentivos. Aspirantes fueron sometidas a un proceso que les obligaba a acreditar sus datos con documentos oficiales, así como fotografías de rostro y cuerpo entero para validar los requisitos de belleza solicitados.

Ella fue seleccionada y citada para ser entrevistada o trasladada a lo que sería su primer servicio, pero al llegar fue sometida y trasladada a un motel en el que fue violada por varios hombres que grabaron toda la agresión. Cuando ese horror terminó, la regresaron al punto de encuentro.

Al otro día comenzaron las llamadas de extorsión. Tendría que depositar una cantidad para que la grabación no fuera difundida en sus redes sociales o en páginas pornográficas, no sufriera daños u otras agresiones posteriores. De no poder cumplir con la cuota, tendría que trabajar sexualmente para ellos.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El médico legista que la atendió recomendó atención médica urgente. La abogada que se encontraba allí le ofreció su asesoría al ver que la joven no podía ni siquiera caminar. Ella y otras activistas feministas le acompañaron, la ayudaron a resguardarse y de forma muy discreta y con algunas claves difundieron su caso. En seguida, otros testimonios de jóvenes se sumaron señalando que esta práctica tiene meses llevándose a cabo.

Puebla, entre los 10 estados con mayor tasa de trata de personas

Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, señaló que el caso reportado en Puebla es un caso que se replica en diferentes partes del país, donde mujeres han sido víctimas de engaños relacionados con ofertas laborales que terminan en explotación y violencia.

“Es alarmante que en el último año 3 mil 627 mujeres denunciaron extorsiones, lo que es un incremento claro en comparación con años anteriores –2 mil 864 reportes de este delito en 2020–; sin embargo, sabemos que existen miles de mujeres que no se atreven a denunciar por miedo”, señaló

Citó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Puebla como uno de los 10 estados con mayor tasa de trata de personas y violación sexual y en los primeros 15 en extorsión. “Puebla, al igual que muchas otras entidades, enfrenta retos significativos en cuanto a la violencia de género. Las estadísticas muestran un aumento en los casos de violencia sexual y extorsión, lo que subraya la necesidad urgente de políticas públicas efectivas y de un sistema de apoyo que ponga en el centro los derechos humanos y las necesidades de las mujeres víctimas”.

Atribuyó esta situación a la falta de oportunidades laborales seguras para mujeres, la falta de acciones de prevención a nivel estatal, municipal y federal; la impunidad en casos de violencia de género; la inacción de las autoridades y la creciente actividad de grupos del crimen organizado esto en el marco de un Estado cómplice y patriarcal.

Feministas llaman a autoridades a frenar nueva escalada de violencia contra mujeres

Cinthya Ramírez, vocera de REDefine Puebla, sostuvo que se han revelado recientemente numerosos testimonios de mujeres que asisten a estas ofertas de trabajo falsas que revelan una forma en el que grupos criminales operan. “Es vital generar conciencia”, dijo.

Ramírez hizo un llamado a las diversas instancias competentes para que puedan generar acciones para contrarrestar este fenómeno y a dar seguimiento a los casos que ya han sido denunciados para proteger a las víctimas y que exista acceso a la justicia. “Es necesario que desde el gobierno del estado se genera la debida comunicación de esta situación para alertar a la sociedad, además de seguir reforzando el trabajo de prevención de violencias contra las mujeres, recordando que en Puebla sigue activa la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM).

“Es lamentable que en nuestro país buscar una oportunidad laboral nos exponga a este nivel de vulnerabilidad. Se destapó la terrible realidad del rancho en Teuchitlán, y ahora, en Puebla, las mujeres corren peligro de ser abusadas sexualmente y extorsionadas. ¿Cuánto tiempo más seguiremos en riesgo simplemente por buscar trabajo? ¿Hasta cuándo las autoridades asumirán su responsabilidad y garantizarán la seguridad de los ciudadanos?”, sostuvo Carolina Ramírez, directora de Casa de las Flores, y llamó a mujeres a la cautela.

Maria Luisa Núñez Barojas, madre buscadora fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, calificó como imperativo informar a las mujeres en necesidad de trabajo, para que puedan prevenir ser víctimas de este delito, y a las autoridades que atiendan y contengan la terrible realidad de inseguridad que crece en Puebla.

“No podemos quedarnos inertes, hemos sostenido que en la Desaparición Forzada de Personas convergen diversos delitos, como la Trata de Personas, y en la situación que ahora se registra es sumamente grave. Sí o sí debe frenarse, no debemos esperar a que hay una mujer más desaparecida, y que ésta otra modalidad de reclutamiento de mujeres para Trata de vuelva otra bola de nieve incontenible”.

La litigante que acompaña el caso sostuvo que esta nueva modalidad de captación y explotación de mujeres por parte del crimen organizado puede equipararse con la tortura, ejercida a través de la extorsión y sometimiento de la víctima.