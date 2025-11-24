Lunes, noviembre 24, 2025
NoticiasDeportes

José Luis Zacarías y Thitu Pauline Mutwa ganan Maratón de Puebla

Alejandra Rodríguez Machorro fue la mejor poblana y se llevó un auto

Miles de corredoras y corredores del país y del extranjero participaron en el evento “Por Amor al Maratón de Puebla 2025”
Miles de corredoras y corredores del país y del extranjero participaron en el evento “Por Amor al Maratón de Puebla 2025”
Leopoldo Aguilar

Con una impresionante participación de miles de corredoras y corredores provenientes de diversos estados del país y del extranjero, el evento “Por Amor al Maratón de Puebla 2025” se llevó a cabo con gran éxito, con actuaciones memorables en sus cuatro distancias: 42 km, 21 km, 10 km y 5 km.

En la prueba estelar de los 42 kilómetros 195 metros, los atletas poblanos impusieron condiciones y consiguieron un histórico podio completo.

El primer lugar correspondió a José Luis Zacarías Aparicio, al registrar un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 19 segundos, marca que lo hizo merecedor del premio económico correspondiente a los 200 mil pesos, además de un auto último modelo el cual fue otorgado por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla (Canacintra).

El segundo puesto fue para Marco Antonio Martínez Salvador (100 mil pesos), mientras que Patricio Castillo Santos (50 mil pesos), completaron el podio para consolidar el dominio local en la competencia.

En la rama femenil del maratón, la potencia africana Kenia demostró nuevamente su calidad internacional al hacer el 1-2 con el primer lugar para Thitu Pauline Mutwa con un cronómetro de 2:42:26, en tanto, su compatriota, Leah Jebiwot Kigen, se llevó el segundo lugar.

El tercer sitio fue para la mexicana proveniente de la Ciudad de México, Kathya Mirell García Barrios. Cabe destacar que las conquistadoras del podio recibirán el mismo monto económico que la varonil, lo que habla de la importancia para el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, de dar incentivos  por igual en ambas ramas.

La mejor poblana de la competencia fue Alejandra Rodríguez Machorro, quien cruzó la meta en cuarto lugar, haciéndose acreedora a un auto último modelo como reconocimiento a su destacado desempeño.

En tanto, estos son los resultados de los primeros tres sitios en la distancia de los 21 kilómetros en ambas ramas: Rama Varonil, el sitio de prevaleció fue para Carlos Alberto Álvarez Salmerón con tiempo de 1:05:32, seguido de Asunción Zacarías Aparicio y Víctor Pablo Aquino Zavaleta completaron el podio.

Mientras, en la rama femenil, el primer sitio fue para Mayra Sánchez Vidal al detener el cronómetro con tiempo de 1:16:52, seguida de Elisa Hernández Sánchez y el tercer sitio fue para María Elena Aquino Espinoza.

Temas

Más noticias

Internacional

Prevén nueva fase de operaciones militares de EU contra Venezuela

La Jornada -
Washington. Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, informaron ayer a Reuters cuatro...
Internacional

Asesinatos de palestinos en Gaza ya se acercan a 70 mil

La Jornada -
Deir Al Balah., Los ataques israelíes contra Gaza ponen en riesgo la tregua al dejar al menos 318 fallecidos y 788 heridos desde que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Armenta inaugura dos Centros de Seguridad en Tepeaca y Ajalpan, estratégicos por su ubicación

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró este fin de semana dos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Turística (CESAT), uno en Tepeaca...

Villegas niega regaño y enfatiza apoyo al gobernador Armenta tras protesta juvenil

Efraín Núñez -
Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal de Morena, tiene un estilo “mesurado”, pero tanto ella como yo siempre hemos defendido al gobernador Alejandro...

Construye gobierno estatal Subestación Eléctrica en San José Chiapa; garantiza suministro por 30 años

Yadira Llaven Anzures -
Para garantizar el suministro de energía en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025