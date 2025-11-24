José Luis Zacarías y Thitu Pauline Mutwa ganan Maratón de Puebla

Con una impresionante participación de miles de corredoras y corredores provenientes de diversos estados del país y del extranjero, el evento “Por Amor al Maratón de Puebla 2025” se llevó a cabo con gran éxito, con actuaciones memorables en sus cuatro distancias: 42 km, 21 km, 10 km y 5 km.

En la prueba estelar de los 42 kilómetros 195 metros, los atletas poblanos impusieron condiciones y consiguieron un histórico podio completo.

El primer lugar correspondió a José Luis Zacarías Aparicio, al registrar un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 19 segundos, marca que lo hizo merecedor del premio económico correspondiente a los 200 mil pesos, además de un auto último modelo el cual fue otorgado por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla (Canacintra).

El segundo puesto fue para Marco Antonio Martínez Salvador (100 mil pesos), mientras que Patricio Castillo Santos (50 mil pesos), completaron el podio para consolidar el dominio local en la competencia.

En la rama femenil del maratón, la potencia africana Kenia demostró nuevamente su calidad internacional al hacer el 1-2 con el primer lugar para Thitu Pauline Mutwa con un cronómetro de 2:42:26, en tanto, su compatriota, Leah Jebiwot Kigen, se llevó el segundo lugar.

El tercer sitio fue para la mexicana proveniente de la Ciudad de México, Kathya Mirell García Barrios. Cabe destacar que las conquistadoras del podio recibirán el mismo monto económico que la varonil, lo que habla de la importancia para el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, de dar incentivos por igual en ambas ramas.

La mejor poblana de la competencia fue Alejandra Rodríguez Machorro, quien cruzó la meta en cuarto lugar, haciéndose acreedora a un auto último modelo como reconocimiento a su destacado desempeño.

En tanto, estos son los resultados de los primeros tres sitios en la distancia de los 21 kilómetros en ambas ramas: Rama Varonil, el sitio de prevaleció fue para Carlos Alberto Álvarez Salmerón con tiempo de 1:05:32, seguido de Asunción Zacarías Aparicio y Víctor Pablo Aquino Zavaleta completaron el podio.

Mientras, en la rama femenil, el primer sitio fue para Mayra Sánchez Vidal al detener el cronómetro con tiempo de 1:16:52, seguida de Elisa Hernández Sánchez y el tercer sitio fue para María Elena Aquino Espinoza.