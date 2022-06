José Luis Cesatti sería la avanzada de Armenta en Movimiento Ciudadano

Hasta ahora el único personaje que ha levantado la mano para disputarle a Fernando Morales Martínez –en agosto próximo—la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) es José Luis Cesatti Hernández, un activista con una larga trayectoria. Una lectura que se ha dado a la incursión del segundo de ellos en el PMC es que podría tratarse de la avanzada del senador Alejandro Armenta Mier, ante el escenario de que el legislador busque migrar de fuerza política en el proceso de sucesión de la gubernatura en 2024.

Cesatti inició su carrera política en la década de los años 80 en las filas del PRI y logró convertirse en dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, diputado local y en algún momento fue enviado del CEN priista a Chiapas, en el fatídico año de 1994.

Años más tarde dejó las filas del PRI y se enroló en la izquierda. Así mismo, en la década pasada fue funcionario en las delegaciones del sector agrario del gobierno federal.

Hace un año, Cesatti Hernández apreció como candidato del PMC a diputado federal por el distrito de Tepeaca y obtuvo 10 mil 519 votos, a través de una campaña auténticamente austera. Con escaza propaganda, mucho activismo en redes sociales y sobre todo utilizando las relaciones políticas que tejió a lo largo de muchos años, consiguió una cantidad extraordinaria de sufragios.

Esa condición llamó mucho la atención en la cúpula nacional del PMC, por considerarse que había sido el aspirante que, aunque no había ganado, tuvo el mejor desempeño en el proceso electoral de 2021. Esa consideración se desprendió por el número de sufragios obtenidos y del liderazgo que demostró en la región en que compitió.

A nombre de Dante Delgado Rannauro, el fundador y quien realmente manda en el PMC, se le ofreció a Cesatti, pasando la elección de 2021, que eligiera un distrito y diera por hecho tener una candidatura apartada –en la demarcación que él decidiera— para competir nuevamente en el proceso electoral de 2024. En principio el político ex priista aceptó.

Hace un par de meses, optó por otro rumbo: anunció que no quiere contender por una diputación –en 2024—sino buscar ser presidente del PMC, cuyo cargo en realidad se llama coordinador de la Comisión Operativa Estatal.

¿Qué lo hizo cambiar? Hay un par de factores fundamentales. El primero: Cesatti es originario del municipio de Acatzingo y Alejandro Armenta Mier, aunque nació en Izúcar de Matamoros, inició su carrera política en el PRI y en Acatzingo, en donde se convirtió en edil en la década de los años 90 por haber sido impulsado por la familia del general Rodolfo Sánchez Taboada –también oriundo de Acatzingo– y el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz.

Y el segundo, es que José Luis Cesatti es conocido por tener una comunicación constante con Alejandro Armenta Mier que, aunque no se muestran públicamente como amigos, se sabe que hay dialogo entre ellos.

Por eso se ha generado la especulación de que la incursión de José Luis Cesatti Hernández buscando el liderazgo del PMC podría ser una maniobra de Alejandro Armenta, quien al parecer estaría pensando seriamente en ser parte del llamado Movimiento Naranja en caso de que en Morena la cierren la puerta para ser candidato a gobernador del estado o alcalde de la ciudad de Puebla.

Sobre todo, porque se sabe que esa –la de Movimiento Ciudadano– es la única opción viable que se le abre a Armenta, quien es ajeno al universo conservador del PAN y entiende que sería un suicidio regresar al PRI –en donde surgió y se formó—, el cual es un partido en agonía.

Además, Armenta no tiene una buena relación con el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores y actual dirigente del PMC, Fernando Morales Martínez, toda vez que el segundo de ellos fue parte del morenovallismo cuando se quiso meter a la cárcel al primero para que no compitiera en el proceso electoral federal de 2015 por el distrito de Tepeaca.

Armenta camina en el mismo sendero que Ricardo Monreal Ávila, el ex gobernador de Zacatecas y quien fuera el líder inicial de la bancada de Morena en el Senado durante el actual sexenio.

En un principio, el crecimiento político de Armenta en la 4T fue muy acelerado por la estrecha relación que construyó con Monreal.

Ahora, el político zacatecano podría significar un lastre para Armenta. Monreal hoy es visto como un traidor de la 4T, con justa razón porque el año pasado contribuyó a que Morena perdiera varias alcaldías de la Ciudad de México.

Monreal hace unos días ha dejado entrever que podría abandonar Morena si no encuentra condiciones de equidad para competir por la candidatura presidencial. Más allá de que en la 4T ya está declarado que no se le toma en cuenta como un aspirante serio.

Alejandro Armenta va en esa ruta. En los últimos años ha desplegado una ardua e intensa promoción de su persona a lo largo y ancho del estado. Además, ha tenido el control de Morena por medio de Edgar Garmendia de los Santos y Aristóteles Belmont. Y con todo ello, no logra ser visto en la 4T como el mejor posicionado para ser el candidato morenista en la contienda de 2024.

La gente de Armenta lo comenta sin tapujos: el senador en 2024 va ser candidato con o sin el apoyo de Morena.

Por eso voltea a hacerle guiños al PMC, tal como lo hace su mentor político en la 4T: Ricardo Monreal.