José Luis Ambrosio exige a Morena priorizar a militantes al elegir candidato a edil de Puebla

José Luis Ambrosio Salgado, aspirante a la candidatura de Morena a edil de Puebla, exigió al partido de izquierda dar prioridad a militantes en la selección del abanderado de la capital y verificar que hayan respaldado al instituto político antes del arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018.

“La dirigencia debe ponderar a quiénes estuvimos con Andrés Manuel antes de que fuera presidente; los que luchamos en un escenario adverso, pues éramos oposición”, insistió en conferencia de medios.

José Luis Ambrosio es uno de los 34 aspirantes a alcalde de Puebla que solicitaron su inscripción en el proceso selección que inició Regeneración Nacional en noviembre pasado.

A tres semanas de que el partido guinda publique la lista de registros procedentes, Ambrosio solicitó a los órganos nacionales de Morena garantizar que el ocupante de la postulación sea congruente con los principios básicos del instituto político.

“Es deseable, agregó, que se valore la experiencia, el compromiso y la reputación. En lo personal, un servidor, cumple con los requisitos prioritarios de no mentir, no robar y no traicionar, por tanto, solicitó estar en la lista final”, manifestó.