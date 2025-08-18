José Chedraui puede ser candidato común de Morena y el PVEM en 2027: Escobar

José Chedraui Budib podría ser candidato común de Morena y el PVEM en la elección a la alcaldía de Puebla en 2027 pues es una “figura de unidad”, dijo Arturo Escobar y Vega, consejero nacional del partido verde, durante su visita a la capital poblana este domingo.

Escobar destacó que el respaldo a Chedraui no significa que el PVEM cierre la puerta a otros perfiles, mencionando a Antonio Gali López, hijo del exalcalde José Antonio Gali Fayad, como otro posible aspirante en el proceso de selección para la presidencia municipal.

El político federal ofreció sus declaraciones tras un desayuno con Chedraui en los portales del zócalo y previo a un evento masivo del PVEM realizado en el recinto ferial.

El consejero subrayó que el desempeño de José Chedraui, así como el del gobernador Alejandro Armenta Mier, es bien valorado por su partido, especialmente en materia de seguridad pública, por lo que representan “cartas fuertes” para una alianza electoral con Morena, similar a la de 2024.

Además, Escobar resaltó que ambos —Chedraui y Armenta— han desarrollado plataformas de gobierno con enfoque ambiental, puntos de interés para el PVEM.

“Cuando tienes los gestos, los vínculos y plataformas en materia de medio ambiente que importan a las dos figuras más relevantes de Puebla, es fácil reconstruir alianzas”, indicó.

El líder ecologista remarcó que las alianzas partidistas se transforman y no se limitan a plataformas formales, sino que dependerán del perfil de quienes las encabecen. Por ello, consideró natural que el partido valore la figura de Chedraui para la reelección, aunque el proceso interno y las mesas de diálogo para definir alianzas comenzarán hasta dentro de 18 meses, una vez que se conozcan los resultados de encuestas sobre popularidad y posicionamiento de futuros aspirantes.

En este contexto, Antonio Gali López también será tomado en cuenta por el PVEM, pues goza de respaldo y posicionamiento entre el electorado poblano, según comentó Arturo Escobar.

Por su parte, al ser consultado sobre la posibilidad de buscar la reelección en la misma entrevista, José Chedraui Budib sostuvo que todavía es temprano para hablar del proceso de 2027 y que cualquier figura tiene derecho a participar, sin descartar su propia participación en la contienda.

Avala líder nacional del PVEM la permanencia de Natale en la dirigencia en Puebla

Por la tarde, Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, le dio el espaldarazo a Jaime Natale Uranga para que permanezca como dirigente estatal de este instituto político, por lo menos hasta las elecciones de 2027.

En un acto partidista realizado en el Centro Expositor al que asistieron entre 3 y 5 mil personas y donde estuvieron presentes el gobernador, Alejandro Armenta Mier, Arturo Escobar, consejero nacional, y la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, así como diputados federales, locales y presidentes municipales, Castrejón afirmó que Natale Uranga ha hecho un buen papel como dirigente municipal al colocar al partido del tucán como la segunda fuerza política del estado.

“Es un joven que ha dado buenos resultados como Jaime Natale. Hoy quiero darle amplio reconocimiento a este comité. Damos el respaldo para continuar con ese gran comité, ese gran liderazgo que tienes para seguir creciendo en el 2027”, dijo al tiempo de instar a la militancia a lograr la meta de nuevas afiliaciones planteada de más de 60 mil para este año.

Por su parte, Arturo Escobar, consejero nacional del PVEM, afirmó que en el acto había miles de personas y se convirtió en el más importante que su partido ha hecho en la entidad, por lo cual reconoció el trabajo realizado por Natale Uranga.

Cabe destacar que la mayor parte de los asistentes llegaron al Centro Expositor a bordo de camiones del transporte público, autobuses foráneos e incluso vehículos oficiales como el DIF de Santa Isabel Cholula.

Durante su participación, el gobernador Alejandro Armenta Mier, sostuvo que es testigo del crecimiento político de Jaime Natale, quién se ha convertido en un líder fuerte del PVEM.

“Doy testimonio del trabajo de Jaime Natale a él lo conocí en la pubertad política. Es un joven que ha crecido mucho. Eres un gran líder. Los números que has presentado son reflejo de ello. Este evento es un reflejo de ello”, expuso.

La 4T también es verde: Armenta

El gobernador también afirmó que pidió al PVEM invitara a la líder del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, debido a que ella también ganó con el partido del tucán. “Somos un equipo, el de la 4T y la 4T también es Verde, y así lo entendemos y lo vamos a apoyar”, exclamó.

Expuso que el suyo es un gobierno ambientalista que por esa razón acompaña a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el propósito de rescatar los ríos Atoyac y Alseseca, además de que los diputados del PVEM encabezan esta batalla.

Somos la tercera fuerza política: Natale

Durante su participación, Jaime Natale Uranga afirmó que su partido creció durante su gestión al grado de convertirse en la tercera fuerza política.

“En 2018 tomamos el PVEM con 93 mil votos, sacando el 4 por ciento de votación, siendo la séptima fuerza política. En 2024, sacamos 334 mil votos y somos la tercera fuerza en el estado. Tuvimos un crecimiento del 256 por ciento gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes”.

Afirmó que cuando tomó la dirigencia, el PVEM gobernaba en cinco municipios, en 2021 subió a 14, hoy lo hace en 30 municipios en el estado de Puebla. Agregó que recibió un solo comité municipal, que además era simulado, y hoy tiene 1 mil 58 comités municipales.

