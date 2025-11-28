Viernes, noviembre 28, 2025
José Chedraui encabezó foro de gobernanza en tiempos de inteligencia artificial

Buscan mejorar decisiones públicas y digitalizar trámites mediante la IA

Patricia Méndez

Con el propósito de fortalecer la gobernanza local, mejorar la toma de decisiones y acercar las políticas públicas a la población, el gobierno municipal de Puebla llevó a cabo el primer foro “Gobernanza en tiempos de inteligencia artificial”, que reunió a especialistas, representantes académicos y funcionarios.

Durante la inauguración, el presidente municipal, José Chedraui Budib, destacó la relevancia de congregar a personas expertas en inteligencia artificial para exponer ideas y propuestas orientadas a modernizar la administración pública, entre ellas la digitalización de trámites y el acceso más ágil a la información.

“Creo que es parte importante de lo que tenemos que aprender, estamos aquí para escuchar a los que saben, estas mentes brillantes que nos van a ayudar a sumar mucho en inteligencia artificial y aplicarla para poder gobernar correctamente”, señaló.

El secretario general de gobierno municipal, Franco Rodríguez, subrayó que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en procesos administrativos permite reducir la discrecionalidad y la corrupción, lo que se traduce en mejoras perceptibles en la gobernanza. “La inteligencia artificial no solo ayuda a gobernar mejor sino también a cambiar por completo la gobernanza, es decir, la relación con la sociedad”, afirmó.

A nombre del gobierno estatal, Héctor Guillermo Silva Galindo, subsecretario de transformación digital de la Secretaría de Ciencia, reconoció la realización del foro y la apuesta del ayuntamiento por discutir los impactos de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. “La inteligencia artificial requiere un uso responsable, requiere un marco político, requiere establecer reglas para el uso público; es importante cuidar la privacidad de la información del ciudadano”, puntualizó.

El encuentro contó con la participación de los ponentes Roberto Martínez, Jorge Ruiz, Jorge Ríos y Esteban Rey, quienes presentaron un recuento sobre la evolución de la tecnología y su incorporación en la vida diaria, al tiempo que delinearon las áreas de oportunidad que la inteligencia artificial abre para los gobiernos en materia de eficiencia, transparencia y servicio a la ciudadanía.

Tasa Chedraui en 5 mil 313 pesos el metro cúbico de asfalto para bacheo; Eduardo Rivera lo elevó hasta 7 mil 235 pesos

Patricia Méndez -
En promedio, la administración del alcalde José Chedraui Budib tasó entre 4 mil 340 y 5 mil 313 pesos el costo por metro cúbico...
00:01:29

Organizaciones en defensa del agua ganan todos los amparos contra Concesiones Integrales por incumplir el saneamiento hídrico

Isaí Pérez Guarneros -
El triunfo de los amparos promovidos por organizaciones en defensa del agua en contra de Concesiones Integrales demuestra que la empresa ha incumplido su...
00:01:24

Lanzaron “Vive la Navidad 2025” con ópera, Noche de Museos y desfiles

Patricia Méndez -
Con el propósito de mantener a Puebla capital como epicentro turístico durante la temporada decembrina, el presidente municipal, José Chedraui Budib, presentó por segundo...

