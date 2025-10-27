Jornaleros de la Sierra Negra denuncian abandono y amenazas en finca de Querétaro

Tehuacán. – En desamparo y con presuntas amenazas se encuentra un grupo de jornaleros agrícolas originarios de la Sierra Negra y otros más de regiones serranas de Oaxaca y Veracruz que han levantado la voz contra la empresa denominada MEGAFRESCOS del Bajío en Querétaro, a la cual señalan de despido injustificado, desalojo, engaño, falta de pago y hasta amenazas de muerte, luego de que se los llevaron a trabajar a esa zona del estado pero ahora simplemente los dejaron en la calle y sin recursos para poder regresar a sus comunidades de origen.

Son más de 200 personas que informaron que la compañía los reclutó con la promesa de un buen trabajo con condiciones laborales extraordinarias y beneficios atractivos, para lo cual los trasladó a Querétaro donde en cuestión de días los jornaleros se vieron sumidos en el abandono, cesados de manera tajante de la empresa con el único argumento de la “falta de trabajo”, sin recibir la remuneración prometida por los días en que ellos de manera puntual cumplieron con las labores que les fueron asignadas.

La mano de obra afectada proviene de diversas comunidades de alta marginación; en el caso de Puebla las personas fueron reclutadas en la Sierra Negra, en comunidades como San Miguel Eloxochitlán, Ajalpan, Coxolico, Cuaxuxpa y Tecpantzacoalco. Estas zonas son conocidas por su riqueza natural, pero también por los altos índices de pobreza que obligan a sus habitantes a migrar en búsqueda de sustento.

Al momento de su contrato se les ofrecieron sueldos superiores a los de la ley, hospedaje, alimentación y el traslado hasta Querétaro donde su trabajo sería la cosecha de frambuesa, labor que desarrollaron durante algunos días, pero al momento de su despido, únicamente se les entregaron 800 pesos, lo que no coincide con los días trabajados.

Esa cantidad de dinero, señalaron los inconformes, es insuficiente para costear el regreso a sus hogares, ya que el pasaje supera los 2 mil 500 pesos por persona, si se toma en cuenta que deben viajar desde Querétaro hasta Tehuacán y luego hasta sus comunidades enclavadas en la Sierra Negra, en el caso de los que corresponden a Puebla.

Según lo que revelaron a través de mensajes enviados a sus familiares, la gravedad de su situación se acentúa porque los encargados de los campos de cultivo donde los tuvieron trabajando, al tiempo de despedirlos los amenazaron de manera directa incluso con dispararles si se negaban a abandonar el rancho ubicado en San Clemente, lo que les hizo salir de inmediato, algunos de ellos dejando sus pertenencias ante el riesgo que corrían.

Ante la incertidumbre donde se encuentran, al no contar con dinero suficiente para regresar a sus lugares de origen, más de uno optó por comenzar con la búsqueda de trabajo en otras fincas de la región queretana, mientras en Puebla sus familiares pidieron la intervención del gobierno del estado para que se investigue lo sucedido y se brinde apoyo a los afectados a fin de obtener justicia.