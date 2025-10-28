Martes, octubre 28, 2025
Jornaleros de la Sierra Negra denuncian abandono y amenazas en finca de Querétaro

Fueron a cortar frambuesa, pero la empresa los despidió con solo 800 pesos

Elizabeth Rodríguez Lezama

En desamparo y con presuntas amenazas se encuentra un grupo de jornaleros agrícolas originarios de la Sierra Negra y otras regiones serranas de Oaxaca y Veracruz que han levantado la voz contra la empresa MEGAFRESCOS del Bajío en el estado de Querétaro, a la cual señalan de despido injustificado, desalojo, engaño, falta de pago, y hasta amenazas de muerte, luego de que se los llevaron a trabajar a esa zona pero ahora los dejaron en la calle y sin recursos para poder regresar a sus comunidades de origen.

Son más de 200 personas que informaron que la compañía los reclutó con la promesa de un buen trabajo con condiciones laborales extraordinarias y beneficios atractivos, trasladándolos a Querétaro, donde en cuestión de días se vieron sumidos en el abandono, cesados de manera tajante con el único argumento de la “falta de trabajo”, sin recibir la remuneración prometida por los días laborados de manera puntual.

La mano de obra afectada proviene de diversas comunidades de alta marginación; en el caso de Puebla, fueron reclutados en la Sierra Negra, en localidades como San Miguel Eloxochitlán, Ajalpan, Coxolico, Cuaxuxpa y Tecpantzacoalco, zonas conocidas por su riqueza natural pero también por los altos índices de pobreza que obligan a sus habitantes a migrar en búsqueda de sustento.

Al momento de su contrato se les ofrecieron sueldos superiores a los de la ley, hospedaje, alimentación y el traslado a Querétaro, donde su trabajo sería la cosecha de frambuesa, labor que desarrollaron durante algunos días; sin embargo, al momento de su despido, únicamente se les entregaron 800 pesos, cantidad que no coincide con los días trabajados.

Esa suma, señalaron los inconformes, es insuficiente para costear el regreso a sus hogares, ya que el pasaje supera los 2 mil 500 pesos por persona, considerando que deben viajar desde Querétaro hasta Tehuacán y luego hasta sus comunidades en la Sierra Negra.

Según lo revelado a través de mensajes enviados a sus familiares, la gravedad de su situación se acentúa porque los encargados de los campos de cultivo donde trabajaron, al despedirlos, los amenazaron directamente, incluso con dispararles si se negaban a abandonar el rancho ubicado en San Clemente, lo que obligó a muchos a salir de inmediato, dejando pertenencias ante el riesgo que corrían.

Ante la incertidumbre, al no contar con dinero suficiente para regresar a sus lugares de origen, varios optaron por buscar trabajo en otras fincas de Querétaro, mientras que en Puebla sus familiares pidieron la intervención del gobierno del estado para investigar lo ocurrido y brindar apoyo a los afectados a fin de obtener justicia.

