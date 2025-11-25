Martes, noviembre 25, 2025
Pese a impacto de aranceles, CTM garantiza pago de prestaciones a 87 mil trabajadores

Ninguna de las 607 empresas afiliadas reportó falta de recursos para cumplir con sus obligaciones

Trabajadores cetemistas de Puebla recibirán puntualmente aguinaldo y ahorro pese a dificultades económicas.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

A pesar de que 2025 fue un año complicado para el sector productivo de Puebla, marcado por el impacto de aranceles y ajustes en diversas industrias, *el pago de prestaciones de fin de año para trabajadores agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM)* está plenamente garantizado. Ninguna de las 607 empresas que cuentan con sindicatos afiliados a esta organización reportó carecer de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales, lo que permitirá que más de 87 mil trabajadores reciban en tiempo y forma sus gratificaciones entre el 1 y el 15 de diciembre.

Leobardo Soto Martínez, secretario general de la CTM, informó que “están garantizadas las prestaciones de fondo de ahorro, de caja de ahorro. Inclusive, algunos ya están pensando en pagarlas a partir de la primera semana de diciembre”. Este cumplimiento será posible incluso cuando se han anunciado paros técnicos en la mayoría de las firmas, los cuales serán aprovechados para destinar los recursos de manera puntual a los trabajadores.

El dirigente sindical explicó que los *paros técnicos* previstos a partir de la primera semana del mes entrante obedecen en gran parte a necesidades de mantenimiento industrial. Sin embargo, aclaró que la única excepción en los esquemas de pago ocurre en la industria alimenticia, donde durante la suspensión solo se entregará el 80 por ciento del salario a los obreros, mientras que en el resto de los sectores el pago correspondiente será del 100 por ciento.

Soto Martínez subrayó la importancia de que los empleados reciban la totalidad de sus derechos laborales, como *aguinaldo*, vacaciones, fondo y caja de ahorro, a pesar del entorno económico adverso. “Lo importante de esto es que se van a ir con muy buenos recursos, se van a ir con aguinaldo, se van a ir con sus vacaciones de fin de año, se van a ir con fondo de ahorro, se van a ir con caja de ahorro, y bueno, son buenos ingresos para los trabajadores”, resaltó.

Una de las decisiones que fortaleció esta garantía fue no adelantar el aguinaldo con motivo del Buen Fin, evitando así el sobreendeudamiento de los trabajadores. Soto Martínez reiteró la recomendación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de no anticipar ese pago: “Qué bueno que la CTM, es la única organización que optó por no adelantar el aguinaldo para el Buen Fin porque las deudas se van a muchos años. ”, expuso.

La entrega de todas las *prestaciones de fin de año* fortalece la economía de los trabajadores cetemistas y de sus familias, al otorgarles recursos adicionales frente a los retos de la temporada y la volatilidad del entorno económico.

