Cartas a Gracia
Apreciada maestra, el jueves 23 de octubre se publicaría el “Boletín 341. Convoca SEP a 423 mil docentes de bachillerato a participar en la Jornada Nacional de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025, en acatamiento a la instrucción (resaltada en negritas) que establecería el “Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes”.
Previamente, Gracia, la SEP publicaría en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos “número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior [y] número 22/08/25 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (Sinbanem)”. El acuerdo mencionado en primer término definiría “un nuevo modelo educativo con enfoque científico, humanista, intercultural y de género [y presentaría la nueva currícula, cuya estructura se integraría por un] Currículo fundamental: Lengua, Matemáticas, Ciencias, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés; [uno] ampliado: Formación socioemocional, cultural, deportiva y comunitaria; [y finalmente un] currículo laboral [orientado] a la formación de trayectoria ocupacionales básicas, técnicas y/o tecnológicas”. Posteriormente, como señalaría el artículo de citado, la oficina de la subsecretaría de educación media superior se enfocaría a la capacitación de maestras y maestros “respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios” como se establecería en las líneas 4 y 5 del Artículo 28.
El boletín señalaría el marco de referencia y la relación institucional de la jornada nacional; su carácter “histórico”; el número de instituciones de educación media superior participantes (“17 mil planteles públicos y privados”); la fecha de entrega de las “conclusiones y propuestas”; la cifra de maestras y maestros convocados (423 mil 587) por la “Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico (Cosfac)”; la fecha de realización (viernes 24 de octubre); el objetivo propuesto: “propiciar un diálogo abierto, reflexivo y constructivo entre las comunidades educativas, a dos meses del inicio de la implementación del Modelo Educativo 2025 […] la comprensión del nuevo modelo y enriquecer la actualización curricular con la experiencia y propuestas de las y los docentes”.
La Cosfac instruiría, que las comunidades educativas deberían revisar los documentos fundamentales del Modelo Educativo 2025 que estarían disponibles en el portal de la SEMS: https://acortar.link/VH0mMA. Los materiales incluirían, entre otros, “los Acuerdos 21/08/25 y 22/08/25, el MCC, los programas por campo formativo y los componentes del currículum ampliado, como Formación Socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC). Durante la jornada, cada plantel integrará grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles”. La coordinación giraría indicaciones para la integración de “grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles [al tiempo que sugeriría 3 vertientes de análisis:] La transición entre niveles educativos; el desarrollo de la formación socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC)”; trabajos encaminados al fortalecimiento del nuevo modelo pedagógico. Finalmente, demandaría elaborar un documento de reflexiones, con una extensión máxima de tres cuartillas por plantel, y registrarlo en el formulario disponible en https://forms.office.com/r/baC0WJZzVG, a más tardar el viernes 28 de noviembre de 2025”.
El trabajo coordinado por la Cosfac incidiría en la formación de 3,581,454 alumnas y alumnos de Bachillerato General; 1,911,037 de Bachillerato Tecnológico; 5,492,491 Total Bachillerato Nacional; 423,587 Docentes; 17,798 Planteles y 181Carreras Técnicas que se ofrecen, según manifiésta la estadística que aparece en la página web https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/quienesSomos.html
La Jornada de Discusión sobre la Actualización del Modelo 2025 sería replicado por la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta de la subsecretaría de educación obligatoria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y sería tema de estudio en la Primera sesión del Consejo académico “comunidades de Aprendizaje Profesional” Educación media Superior (capems) ciñendose al formato descrito previamente.