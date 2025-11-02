Cartas a Gracia

Convoca SEP a 423 mil docentes de bachillerato a participar en la Jornada Nacional de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025, en acatamiento a la instrucción que establecería el "Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados correspondientes". Apreciada maestra, el jueves 23 de octubre se publicaría el "Boletín 341.

Previamente, Gracia, la SEP publicaría en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos “número 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior [y] número 22/08/25 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (Sinbanem)”. El acuerdo mencionado en primer término definiría “un nuevo modelo educativo con enfoque científico, humanista, intercultural y de género [y presentaría la nueva currícula, cuya estructura se integraría por un] Currículo fundamental: Lengua, Matemáticas, Ciencias, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés; [uno] ampliado: Formación socioemocional, cultural, deportiva y comunitaria; [y finalmente un] currículo laboral [orientado] a la formación de trayectoria ocupacionales básicas, técnicas y/o tecnológicas”. Posteriormente, como señalaría el artículo de citado, la oficina de la subsecretaría de educación media superior se enfocaría a la capacitación de maestras y maestros “respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios” como se establecería en las líneas 4 y 5 del Artículo 28.

El boletín señalaría el marco de referencia y la relación institucional de la jornada nacional; su carácter “histórico”; el número de instituciones de educación media superior participantes (“17 mil planteles públicos y privados”); la fecha de entrega de las “conclusiones y propuestas”; la cifra de maestras y maestros convocados (423 mil 587) por la “Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico (Cosfac)”; la fecha de realización (viernes 24 de octubre); el objetivo propuesto: “propiciar un diálogo abierto, reflexivo y constructivo entre las comunidades educativas, a dos meses del inicio de la implementación del Modelo Educativo 2025 […] la comprensión del nuevo modelo y enriquecer la actualización curricular con la experiencia y propuestas de las y los docentes”.

La Cosfac instruiría, que las comunidades educativas deberían revisar los documentos fundamentales del Modelo Educativo 2025 que estarían disponibles en el portal de la SEMS: https://acortar.link/VH0mMA . Los materiales incluirían, entre otros, "los Acuerdos 21/08/25 y 22/08/25, el MCC, los programas por campo formativo y los componentes del currículum ampliado, como Formación Socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC). Durante la jornada, cada plantel integrará grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles". La coordinación giraría indicaciones para la integración de "grupos de trabajo que analizarán las fortalezas, retos y propuestas de mejora relacionadas con el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles [al tiempo que sugeriría 3 vertientes de análisis:] La transición entre niveles educativos; el desarrollo de la formación socioemocional y el Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC)"; trabajos encaminados al fortalecimiento del nuevo modelo pedagógico. Finalmente, demandaría elaborar un documento de reflexiones, con una extensión máxima de tres cuartillas por plantel, y registrarlo en el formulario disponible en https://forms.office.com/r/baC0WJZzVG , a más tardar el viernes 28 de noviembre de 2025".

El trabajo coordinado por la Cosfac incidiría en la formación de 3,581,454 alumnas y alumnos de Bachillerato General; 1,911,037 de Bachillerato Tecnológico; 5,492,491 Total Bachillerato Nacional; 423,587 Docentes; 17,798 Planteles y 181 Carreras Técnicas que se ofrecen, según manifiésta la estadística que aparece en la página web https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/quienesSomos.html

La Jornada de Discusión sobre la Actualización del Modelo 2025 sería replicado por la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta de la subsecretaría de educación obligatoria de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y sería tema de estudio en la Primera sesión del Consejo académico “comunidades de Aprendizaje Profesional” Educación media Superior (capems) ciñendose al formato descrito previamente.