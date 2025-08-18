Lunes, agosto 18, 2025
Aguiar Chedraui da marcha atrás a intención de irse a la 4T; dice que no deja el PAN

Jorge Aguilar Chedraui reafirmó su permanencia en el PAN. Foto: @JACHPuebla
Efraín Núñez

Jorge Aguilar Chedraui, exlíder del Congreso del Estado, dio marcha atrás a su intención de irse a la Cuarta Transformación, al señalar que aunque “tiene amigos y puentes” en Morena, pero “no deja Acción Nacional”.

El exdirigente legislativo de Puebla precisó que, aunque mantiene amistad y comunicación con integrantes de Morena, su militancia en Acción Nacional permanece intacta. “No dejo el PAN, sigo en el partido y aquí me van a seguir viendo”, expresó el también exsecretario de Salud, luego de presentar su renuncia a la Comisión de Planeación del Comité Directivo Estatal del PAN.

Aclaró que su desvinculación de la Comisión se debió al término de su encomienda y descartó que esta decisión implique una ruptura con el partido de derecha. “Encargué el proyecto, lo revisamos, lo presentamos y ahí terminó mi responsabilidad”, comentó.

Respecto a las versiones sobre que busca una posible candidatura bajo las filas de Morena o partidos aliados, Aguilar Chedraui afirmó que su futuro político está, por ahora, ubicado en el PAN.

“Hay amigos, hay comunicación, hay puentes, hay respeto en Morena, pero estoy en el PAN y sigo en el PAN”, sentenció.

Consultado sobre si buscaría alguna candidatura dentro de Acción Nacional, respondió que esa posibilidad será analizada posteriormente. Ante el cuestionamiento sobre si competiría por otros partidos, Aguilar Chedraui enfatizó: “En el PAN”.

El pasado 14 de agosto, La Jornada de Oriente publicó que hace unos días, por medio de una escueto escrito, el morenovallista Jorge Aguilar Chedraui renunció a seguir siendo presidente de la Comisión de Planeación del Consejo Estatal del PAN. Hasta ese momento no se sabía si esa dimisión significa una ruptura total con el partido de la derecha. Y es que en algunos corrillos políticos se dice que quien fuera secretario de Salud estaría palpando la posibilidad de ingresar al universo de la 4T, al advertir que es la única vía segura –por ahora– para acceder al poder.

Para buscar ese propósito, según la especie, Jorge Aguilar estaría explorando la ruta de ser candidato –en los comicios de 2027– a diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

