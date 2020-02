Mientras recogía mis cosas en el cine al terminar la función escuché que la vecina de asiento exclamaba “¡qué bonita película!” Claro, fue el absurdo colofón de una función repleta de expresiones de asombro mezclado con ternura por parte del auditorio, cada que el protagonista, un niño de unos 10 años, saltaba de un lugar a otro en la pantalla viviendo alegres y supuestamente divertidas aventuras al lado de su amigo imaginario Adolfo Hitler. Claro, quien lea esto habrá adivinado que hablo de la cinta JoJo Rabbit (2019), dirigida y protagonizada por Taika Waititi, mejor conocido por su cómica versión del dios del trueno en Thor Ragnarok (2017). Bien, reconozco que el director utiliza el humor para abordar un tema complejo que ha sido trabajado por múltiples directores, tanto en Estados Unidos, como en otras latitudes como Alemania, Polonia, Inglaterra: el Holocausto nazi, el ascenso del fascismo en su versión más cruda y cruel en Hitler y sus seguidores; además, la difícil situación que habrán vivido muchos alemanes que trataban de comprender el mundo en que vivían sin estar de acuerdo con la política del régimen y las atrocidades que se cometían. Estoy dispuesto a reconocer que alguien -muchos, quizá- puedan reír con las situaciones cómicas propuestas por el director; incluso que alguien piense que la cinta tiene atributos suficientes para estar nominada en la categoría de mejor película en los premios Oscar, categoría que premia al productor que logra armar la idea de guionistas y directores, con el apoyo de vestuaristas, diseñadores de producción, escenógrafos, gerentes de locación, en fin, todo aquello que conlleva organizar y administrar una película ¿Lo logra? Y sí, puedo reconocer que mucha gente piense que la película es “bonita” y que su protagonista es entrañable, adorable. Sin embargo, ahí radica el problema del asunto: si pareció bonita, el mensaje pasó mal o no lo hizo del todo.

El problema de una cinta como esta es el tema: la máxima representación de la atrocidad humana, no sólo en la producción y la reproducción fanática del nazismo, sino de la segregación y posterior exterminio de otros grupos humanos simplemente por ser diferentes y pretendidamente “inferiores”. A 75 años de la liberación del campo de Auschwitz, como comenté la semana pasada, los genocidios se han ido sucediendo uno a uno sin que, al parecer, la humanidad pueda detener su relación con lo atroz. Por supuesto, saltan a la vista las preguntas ¿qué queremos recordar?, y ¿cómo queremos recordarlo? Algunos de los supervivientes de los campos de exterminio en el evento conmemorativo urgían a la humanidad para que nunca se olvidara, porque ven con bastante preocupación -cosa que he venido denunciando hace meses- el avance de una derecha sumamente agresiva, racista, reaccionaria e intolerante que ya gobierna en numerosos países, muchos de nuestro Continente. Como bien advierte un reportaje publicado en el portal Veja de Brasil en enero pasado, hay un preocupante incremento de grupos neonazis en ese país: “En un mapeo actualizado a fines de 2019, la antropóloga Adriana Dias, de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), identificó 334 células en Brasil, principalmente en São Paulo y en los estados del sur”. El comportamiento de estos grupos va desde la organización de eventos musicales, hasta presencia en las redes. Tienen en sus filas hitleristas, antisemitas, supremacistas, negacionistas del Holocausto y un largo etcétera.

Según David Magalhães, del Observatório da Extrema Direita, citado en el mismo reportaje, “El surgimiento de gobiernos populistas de derecha, con un discurso claramente discriminatorio contra las minorías como la comunidad LGBT, también ha contribuido a empoderar a estos grupos”, como el gobierno de Jair Bolsonaro y su ministro de cultura adorador de Goebbels. Por supuesto, no es el único sitio en que esto se registra. En Francia, según el reportaje, hubo un aumento del 74 por ciento en actos antisemitas de 2017 a 2018, por ejemplo. Ya he relatado en otros espacios la terrible insensibilidad de numerosos visitantes al Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México, donde, pese a la presencia de los horrores ahí mostrados, la gente se tomaba selfies frente a un vagón de tren traído de Polonia, uno que permite comprender el encierro que vivieron las decenas de personas que iban en su interior camino a los campos de exterminio. No, ciertamente, no es momento de bromear sobre el tema. El discurso de la película se puede resumir en las líneas de un poema de Rilke que comparte el director: “Ve a los límites de tu anhelo”: “Deja que todo te suceda: belleza y terror. / Solo continúa. Ningún sentimiento es definitivo”. Claro, el amor lo vence todo, incluso lo más terrible… ¡vaya ingenuidad más perversa! Pero, a la vuelta de “olvidar” y de “sólo continuar”, la historia de la humanidad constantemente nos regresa a la atrocidad. Por tanto, ¿es deseable el olvido, como tanto ha buscado lograr el sistema neoliberal al torpedear constantemente la lectura y el estudio de la historia? O lo que es peor, ¿es deseable un recuerdo terrible, pero alegre, desprovisto de todo el dolor, el pasmo y la crudeza de acontecimientos tan atroces, como también busca el modelo? Ni olvido total, ni recuerdo “light”. A la señora le pareció bonita la película, pero claro, para ella seguro no son bonitos los “migrantes mugrosos”, ni esos “indios apestosos respondones” que se hacen del poder en Bolivia, ni esos “degenerados homosexuales”, ni esos “árabes asesinos terroristas incivilizados”. “Bonito…” ¡vaya fracaso de mensaje!