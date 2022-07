AMLO propone a Biden ordenamiento del flujo migratorio y plan contra crisis energética

En la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Joe Biden, le presentó una propuesta de cooperación de cinco puntos que abarcan abastecimiento de combustibles para consumo de ciudadanos estadounidenses, uso de gasoductos para distribuir en ciudades de Estados Unidos, suspensión de aranceles en alimentos e inversiones para incrementar la producción local y el ordenamiento del flujo migratorio.

El presidente le recalcó a Joe Biden que, aunque los bloques conservadores de Estados Unidos no lo acepten, no se pueden resolver los problemas de la actualidad “sin ningún programa atrevido de bienestar y desarrollo”. Afirmó que, para avanzar y superar las adversidades, “la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación”, un proceso que lleva tiempo y para lo que se debe actuar de manera transparente y sin egoísmo.

El plan de cooperación que el presidente López Obrador le propuso a Biden consta de cinco puntos básicos para atender temas urgentes que son:

Aumento en la producción y abastecimiento de combustibles

Dada la situación de los altos precios de gasolina en Estados Unidos, AMLO le propuso a Biden incrementar la producción de combustibles para que los ciudadanos norteamericanos puedan cargar a menor precio en las ciudades fronterizas de México.

2. Gasoductos para el transporte de gas de Texas

El presidente puso a disposición más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera con Estados Unidos para el transporte de gas proveniente de Texas hacia Nuevo México, Arizona y California. Esto con el fin de ayudar a la producción eléctrica y la cobertura para más de tres millones de personas.

3. Supresión de aranceles para facilitar el tránsito comercial

Para ayudar a las economías de los ciudadanos de ambas naciones, AMLO propone a Biden la suspensión de aranceles y trámites para agilizar el comercio de alimentos y otros bienes con el objetivo de priorizar la salud y aminorar los precios de estos mismos.

4. Inversión privada y pública para incrementar la producción

Para el fortalecimiento de los mercados internos y dejar de lado la dependencia de productores extranjeros, propone incrementar la producción local, y con ello disminuir la importación de otros países o continentes.

5. Ordenamiento del flujo migratorio

Propone regular la situación de los migrantes que ya están desde hace años en el país y ofrecer visas temporales para profesionistas y personal que se desempeñe como mano de obra.

Esto se habló en el marco de la visita del mandatario mexicano al presidente, Joe Biden, esta mañana, para tratar temas de interés entre los que destacaron migración, crisis económica y los efectos causados por la pandemia de covid-19.

El mandatario estadounidense abrió el diálogo haciendo hincapié en que, desde su llegada, se ha concentrado en construir una relación de cooperación, pues ve a México como una nación con la que comparten los mismos valores y un aliado en la persecución de objetivos comunes.

El primer tema en ser abordado fue el de migración, en el que Biden afirmó su administración ha buscado hacer el flujo migratorio más ordenado generando empleos legales, otorgando visas (300 mil en total el año pasado, siendo una cifra récord) e invirtiendo en infraestructura en la frontera que, según sus palabra, no solo hace el flujo “más ordenado”, sino también “más seguro”.

Por su parte, el presidente mexicano habló sobre la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación en momentos de dificultad como la pandemia o la guerra en Ucrania, mismas que no sólo han agravado las crisis económica e inflacionaria, sino que han afectado en el bienestar, ocasionado sufrimiento y muerte. Afirmó que, aún con las diferencias entre ambas naciones, es importante la coincidencia y trabajo mutuo como aliados.

El jefe del Ejecutivo recalcó el contexto histórico de colaboración entre Estados Unidos y México, que ha fungido como un socio en el desarrollo y aporte en fuerza laboral a pesar de los atropellos a los derechos que se vieron en el pasado y que se siguen dando hacia los trabajadores mexicanos en el país norteamericano.

Además, señaló la importancia de la autosuficiencia de los países en distintos sectores como el alimentario, ya que los escenarios actuales de inflación y dependencia extranjera, es importante que los países sean capaces de producir lo que consumen sin cerrarse a los mercados exteriores.