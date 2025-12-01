Lunes, diciembre 1, 2025
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de cargos de narcotráfico en EU

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Foto tomada de ICE
La Jornada

Chicago. Joaquín Guzmán López, el hijo del capo de la droga mexicano El Chapo, se declaró culpable este lunes de cargos de narcotráfico y de empresa criminal continua en Estados Unidos, en la célula de Los Chapitos, del cártel de Sinaloa, meses después de que su hermano llegara a un acuerdo con la fiscalía.

Guzmán López y otro capo del cártel, Ismael El Mayo Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas después de aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Ambos hombres se han declarado inocentes de varios cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y relacionados con armas de fuego. Su captura provocó un aumento de la violencia en el estado mexicano de Sinaloa, donde se enfrentaron dos facciones del cártel.

Las autoridades federales describieron en 2023 la operación como un plan para enviar cantidades “asombrosas” de fentanilo a Estados Unidos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente.

En julio, Ovidio Guzmán López fue el primer hijo de El Chapo Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego vinculados a su papel como líder del cártel. Los expertos legales calificaron el acuerdo de culpabilidad como un paso significativo para el gobierno de Estados Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable en 2019 por su papel como líder del cártel de Sinaloa, habiendo contrabandeado cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre a la cabeza de la red criminal.

