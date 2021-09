JLCA determinó que Ramiro Vázquez no representa a los sindicalizados de Mondelēz, sostiene Froc-Conlabor

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) determinó que Ramiro Vázquez López no tiene personalidad jurídica para representar a los agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Productos Mondelēz, confirmó René Sánchez Juárez, líder de la Froc-Conlabor en Puebla.

En una entrevista telefónica indicó que lo anterior ocurrió durante una audiencia realizada en la presente semana y solo falta una más en la que Vázquez López deberá presentar pruebas -que el froquista afirma no las tiene porque no existen- de que es el dirigente de los sindicalizados.

La disputa entre quien se dice líder de los trabajadores de la trasnacional y la Froc comenzó en el 2019, cuando Ramiro Vázquez anunció que impugnaría la carátula fiscal del año 2018, pues la empresa no entregó utilidades al personal.

En ese momento acusó a Sánchez Juárez de haber traicionado a los trabajadores, al haber asesorado a la firma para que no cumpliera con el reparto, por lo cual anunció que el Sindicato de Mondelēz dejaría de formar parte de la Froc-Conlabor.

Tras esas declaraciones, la federación comenzó una disputa por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en tanto que Ramiro Vázquez no logró obtener la toma de nota.

En esa pelea, René Sánchez Juárez incluso ha involucrado al secretario del Trabajo, Abelardo Cuellar Delgado, pues dijo que el despacho de este estaba asesorando a Vázquez López.

El dirigente de la Froc-Conlabor informó que lo que ahora sigue es convocar a elecciones, en una feche por definir, a fin de que los sindicalizados (alrededor de mil), puedan elegir a un nuevo comité.

También señaló que el área de Recursos Humanos de Mondelēz estuvo en contubernio con Ramiro Vázquez, incurriendo en posibles delitos penales.

“Yo no conozco hasta ahorita un caso donde una empresa mantiene una relación con un supuesto dirigente y no solo eso, lo reconoce tácitamente sino que además le descuenta a los trabajadores de su sueldo, que pues el salario es algo muy delicado y lo traslada a no sé dónde y él pues utiliza esos recursos sin dar una explicación de nada, pues este tipo”.

Abundó que el ex secretario general tiene que dar cuenta del dinero, sin que se tenga información de a cuánto asciende, solo dijo que debe ser una cantidad considerable porque además aumentó las cuotas al 100 por ciento.

Asimismo, comentó que hasta este mes la empresa aplicará un aumento salarial de 4 por ciento a los trabajadores, a pesar de que se debió dar en mayo.

Aunque también refirió que el convenio para este incremento no se puede levantar y depositar ante la JLCA porque nunca se nombró a una comisión revisora, además de que Ramiro Vázquez no tiene personalidad jurídica para firmarlo.

La Jornada de Oriente buscó una postura de este último, así como de la empresa, sin que hasta el momento haya habido una respuesta.