JLCA cerrará el sexenio con 32 mil expedientes rezagados, confirma secretario del Trabajo

32 mil expedientes rezagados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) heredará la actual administración estatal al gobierno de Alejandro Armenta Mier, toda vez que en los dos años en los que ha estado al frente del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, solo dieron salida a 4 mil.

Así lo indican los datos proporcionados por el titular de la Secretaría del Trabajo en el estado de Puebla, Carlos Alberto Toriz Morales, durante su comparecencia en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo.

Abundó que, con el plan de trabajo elaborado por el actual gobierno, se prevé que los expedientes se desahoguen en un lapso de 13 años, lo cual presumió porque dijo que en 2022 la estimación era de 20 años.

“Y tiene que ver no solo con las implementaciones que hemos hecho nosotros de conciliar la partes, llegar a unos convenios de juicio, el realizar acciones de caducidad y hacer las determinaciones más prontas; también dependemos de las partes, que entre ellas puedan llegar a un acuerdo o dentro de los procesos legales las acciones que ellos realicen”.

Toriz Morales agregó que el programa de abatimiento del rezago será presentado en las mesas de transición a quienes formarán parte de la Secretaría de Economía y Trabajo.

En otro tema, sostuvo que no ha habido despidos de empleados de la Secretaría del Trabajo y que las personas que han salido, que son aproximadamente seis, fue porque migraron para trabajar con el extitular de esta dependencia y actual regidor del ayuntamiento de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla.

Semanas atrás, en la columna “Cuitlatlán” se reveló que dentro de la citada secretaría estatal se desató una ola de remociones injustificadas, llevadas a cabo bajo presiones y amenazas.

A decir de Carlos Alberto Morales, continúa trabajando con el mismo equipo de su antecesor.

“Sigue trabajando conmigo, pueden checar en la página de transparencia del gobierno del estado. La única persona que tuvo que irse fue su secretaria particular (Maribel Vargas), que era la directora, pero ahorita está trabajando con él en la coordinación de regidores. A nivel operativo, algunos que también se fueron al ayuntamiento con el (ex) secretario Biestro, deben ser cuatro, cinco personas. No hay ningún despido”, declaró en entrevista.

De los resultados que ayer expuso, comentó que como parte del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en la Bolsa de Trabajo atendieron a 10 mil 509 personas, de las cuales 2 mil 134 fueron colocadas; se realizaron 26 Ferias de Empleo, acudieron 6 mil 991 personas y de ellas, 2 mil 885 sí consiguieron trabajo; y a través del Portal de Empleo, en este año fueron atendidas 40 mil 473 personas, de las cuales 4 mil 412 obtuvieron un puesto.

Por otra parte, a través del subprograma Impulso a Sociedades Cooperativas se brindó apoyo a 49 cooperativas que representaron a 321 personas de 29 municipios; recibieron maquinaria y equipo para mejorar su productividad, hasta por 120 mil pesos para cada una.

Con el subprograma Mujeres en la Economía Social y Solidaria hubo mil cinco beneficiadas de 27 municipios, capacitándolas en oficios artesanales y con apoyo económico de mil 500 pesos para fomentar su emprendimiento y autonomía económica.

Asimismo, fueron impulsados 156 emprendimientos, con lo cual resultaron beneficiadas 553 personas con hasta 90 mil pesos en equipamiento.