Jueves, noviembre 20, 2025
Cuitlatlán

Jhovanni Oliver Gallo se convierte en el gran elector del gremio de burócratas: él decide quién compite y quién no lo puede hacer

Fermín Alejandro García

Nacional

Pese a aranceles, México se mantiene como primer socio comercial de EU

La Jornada -
Alejandro Alegría Ciudad de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un...
Internacional

“Silencio, cerdita”, responde Trump a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

La Jornada -
The Independent Washington. El presidente Donald Trump exigió a una periodista que guardara “silencio, cerdita (piggy)” cuando la reportera lo cuestionó sobre los archivos del pedófilo...

Padres de Tepatlaxco cierran carretera por entrega de terrenos de escuelas a la Conavi

Martín Hernández Alcántara -
Padres y madres de familia, docentes y directivos de cuatro instituciones educativas indígenas de Tepatlaxco de Hidalgo realizaron este miércoles un bloqueo intermitente...

Rompe Jhovanni Oliver acuerdo con Segob; impide registro de dos planillas a la renovación del Sindicato de Burócratas

Yadira Llaven Anzures -
En el arranque de la contiendan para la renovación de la dirigencia del Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, el secretario general, Jhovanni...

Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo...

