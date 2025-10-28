Maestra Jessica Portillo ya fue reintegrada con su familia en Atlixco; fiscalía aún no define causa de su desaparición

La profesora de telesecundaria Jessica Portillo, de 43 años, adscrita a la Rafael Moreno Valle en la comunidad de Axocopan, Atlixco, fue reintegrada esta madrugada con su familia tras las acciones coordinadas entre las fiscalías de Querétaro y Puebla, luego del reporte de su desaparición el pasado 23 de octubre.

Al respecto, la fiscal especializada en desaparición forzada y cometida por particulares, Pilar Aparicio Solano, confirmó que la autoridad queretana aún no ha entregado las conclusiones de su investigación, por lo que no puede sostenerse que la ausencia de la docente estuviera relacionada con un motivo económico o un presunto desfalco, como se difundió en algunos medios de comunicación.

“No contamos con las actuaciones de la FGE de Querétaro, por lo que no podemos afirmar que la maestra haya desaparecido por una situación relacionada con dinero o que haya tomado recursos de su institución. Estamos a la espera”, explicó Aparicio Solano.

Portillo fue localizada la tarde-noche del lunes en el estado de Querétaro, y desde anoche se informó que sería trasladada al municipio de Atlixco por la fiscalía queretana durante la madrugada de este martes, lo cual ya se concretó.

La docente fue reportada como desaparecida el 23 de octubre, después de abordar un camión de la línea Oro en la central de Atlixco, ubicada sobre la avenida Independencia, con destino a la capital poblana. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, Portillo viajaría para realizar trámites relacionados con el inmobiliario de su escuela, ya que además de docente se desempeña como tesorera de la telesecundaria.

La última ubicación conocida, a través del geolocalizador de su teléfono celular, fue registrada a las 18:30 horas en Plaza Dorada, en la ciudad de Puebla. A partir de ese punto comenzaron las labores ministeriales para su localización.

Durante la mañana del domingo, familiares y compañeros de la profesora, adscrita a la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon por más de cinco horas la caseta de peaje de la autopista Atlixco-Puebla. Denunciaron la falta de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigieron una mesa de diálogo con autoridades estatales.

Poco más de 24 horas después, Jessica Portillo fue localizada en Querétaro y trasladada a Puebla para su reintegración con sus familiares durante la madrugada del martes. Se espera que en los próximos días las fiscalías de Querétaro y Puebla concluyan sus investigaciones para esclarecer los motivos de su desaparición.

Localizan con vida a Maricruz Márquez, reportada como desaparecida en Reyes de Juárez

En otro tema, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la tarde-noche del lunes fue localizada con vida Maricruz Márquez Machorro, de 37 años, quien presuntamente fue privada de la libertad por varias personas a bordo de una camioneta tipo van alrededor de las 12:40 horas del mismo día en el centro de Reyes de Juárez.

Pastor Betancourt detalló que los familiares de la víctima, encabezados por su esposo, realizaron una manifestación cerca de las 18 horas, bloqueando la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo para exigir su pronta localización.

“Quiero aclarar que no teníamos una denuncia formal hasta después del bloqueo de la autopista, cuando sus familiares se acercaron a la fiscalía a solicitar apoyo”, indicó la titular de la FGE.

Actualmente, la mujer se encuentra sana y bajo resguardo ministerial en la ciudad de Tehuacán, donde se realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un secuestro o de otra causa. Sus familiares ya fueron notificados y, una vez concluidas las diligencias, será reintegrada con ellos.