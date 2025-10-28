Martes, octubre 28, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Maestra Jessica Portillo ya fue reintegrada con su familia en Atlixco; fiscalía aún no define causa de su desaparición

Isaí Pérez Guarneros

La profesora de telesecundaria Jessica Portillo, de 43 años, adscrita a la Rafael Moreno Valle en la comunidad de Axocopan, Atlixco, fue reintegrada esta madrugada con su familia tras las acciones coordinadas entre las fiscalías de Querétaro y Puebla, luego del reporte de su desaparición el pasado 23 de octubre.

Al respecto, la fiscal especializada en desaparición forzada y cometida por particulares, Pilar Aparicio Solano, confirmó que la autoridad queretana aún no ha entregado las conclusiones de su investigación, por lo que no puede sostenerse que la ausencia de la docente estuviera relacionada con un motivo económico o un presunto desfalco, como se difundió en algunos medios de comunicación.

“No contamos con las actuaciones de la FGE de Querétaro, por lo que no podemos afirmar que la maestra haya desaparecido por una situación relacionada con dinero o que haya tomado recursos de su institución. Estamos a la espera”, explicó Aparicio Solano.

Portillo fue localizada la tarde-noche del lunes en el estado de Querétaro, y desde anoche se informó que sería trasladada al municipio de Atlixco por la fiscalía queretana durante la madrugada de este martes, lo cual ya se concretó.

La docente fue reportada como desaparecida el 23 de octubre, después de abordar un camión de la línea Oro en la central de Atlixco, ubicada sobre la avenida Independencia, con destino a la capital poblana. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, Portillo viajaría para realizar trámites relacionados con el inmobiliario de su escuela, ya que además de docente se desempeña como tesorera de la telesecundaria.

La última ubicación conocida, a través del geolocalizador de su teléfono celular, fue registrada a las 18:30 horas en Plaza Dorada, en la ciudad de Puebla. A partir de ese punto comenzaron las labores ministeriales para su localización.

Durante la mañana del domingo, familiares y compañeros de la profesora, adscrita a la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon por más de cinco horas la caseta de peaje de la autopista Atlixco-Puebla. Denunciaron la falta de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigieron una mesa de diálogo con autoridades estatales.

Poco más de 24 horas después, Jessica Portillo fue localizada en Querétaro y trasladada a Puebla para su reintegración con sus familiares durante la madrugada del martes. Se espera que en los próximos días las fiscalías de Querétaro y Puebla concluyan sus investigaciones para esclarecer los motivos de su desaparición.

Localizan con vida a Maricruz Márquez, reportada como desaparecida en Reyes de Juárez

En otro tema, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la tarde-noche del lunes fue localizada con vida Maricruz Márquez Machorro, de 37 años, quien presuntamente fue privada de la libertad por varias personas a bordo de una camioneta tipo van alrededor de las 12:40 horas del mismo día en el centro de Reyes de Juárez. 

Pastor Betancourt detalló que los familiares de la víctima, encabezados por su esposo, realizaron una manifestación cerca de las 18 horas, bloqueando la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo para exigir su pronta localización.

“Quiero aclarar que no teníamos una denuncia formal hasta después del bloqueo de la autopista, cuando sus familiares se acercaron a la fiscalía a solicitar apoyo”, indicó la titular de la FGE.

Actualmente, la mujer se encuentra sana y bajo resguardo ministerial en la ciudad de Tehuacán, donde se realizan diligencias para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un secuestro o de otra causa. Sus familiares ya fueron notificados y, una vez concluidas las diligencias, será reintegrada con ellos.

Temas

Más noticias

Nacional

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Nacional

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:51

Empleado de Joyerías Torres habría proporcionado información a los asaltantes que mataron a un ciudadano estadounidense en Solesta: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
Joaquín N., empleado de Joyerías Torres, fue detenido por presuntamente haber proporcionado información a los asaltantes que asesinaron el pasado 4 de julio a...

Sin fecha de basificación 2 mil 600 trabajadores de salud, denuncia Comité de Representación de Contratos Precarios

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
No hay fecha definida para terminar con los contratos precarios de salud en Puebla; autoridades solo repiten que la basificación “podría ser a fin...
00:00:45

Mujer hallada en carrito de supermercado en El Carmen murió por estrangulamiento; sigue sin ser identificada: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
Karla Michelle Salas, fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, informó este martes que, a casi dos semanas del hallazgo...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025