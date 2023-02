Japón en Mesoamérica y lo andino

No escapa a nadie el interés que ha generado en México la cultura japonesa, gracias principalmente al consumo de animés y mangas, lo que ha generado fanáticos por todos lados -otakus, se les llama-. Con mucha frecuencia, aparecen entre mi alumnado adoradores de tal o cual anime; seguidores de tal o cual personaje e incluso “cosplayers”. Y claro, eso es de los que me entero porque me cuentan, pero estoy seguro de que hay muchos más de los que nos imaginamos. Sé incluso que algunos de ellos han tenido la oportunidad de ir a Japón a estudiar algún semestre de intercambio o a laborar en algún proyecto con el simple propósito de empaparse de la cultura en el lugar. No dudo de que, si echáramos un ojo en los repositorios de tesis de las universidades de todo el país, encontraríamos estudios de todos los niveles dedicados a estos asuntos. Es de destacar, también, el trabajo que hacen ciertas universidades e institutos en relación con los estudios asiáticos, como el Colegio de México, por ejemplo. Sin embargo, hay que decirlo, poco se pone atención, a menos que te encuentres en ámbitos especializados, de la investigación que realizan oriundos del país nipón sobre temas americanos, en especial, sobre Mesoamérica y el área Andina. De hecho, mientras revisaba los resultados de investigación de Masato Sakai (antropólogo japonés de la universidad de Yamagata) en torno a las líneas de Nasca que comenté en mi columna de la semana pasada (disponible en https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/las-lineas-de-nasca/) caí en la cuenta de que a lo largo de los años que tengo de estudiar lo mesoamericano y lo maya, me he topado con el trabajo de numerosos investigadores japoneses avocados al estudio de América, en especial, de la precolombina. Obviamente no son los únicos extranjeros que se han interesado en el estudio de la antigüedad americana pues podemos encontrar que los europeos y norteamericanos se han explorado estos territorios desde el siglo XVIII. No obstante, pareciera que lo han hecho con la intención de observar y documentar aquellas culturas procedentes de mundos ajenos a los propios, ya sea con un afán científico o con la idea de conocer y exhibir el folclore y el exotismo de esos lugares reafirmando de esa manera su propia superioridad. En el caso de los japoneses, me parece que, al menos con América, esos no han sido los objetivos. De la amplia nómina de especialistas que han realizado investigación en Mesoamérica podría mencionar a Saburo Sugiyama y Yoko Sugiura Yamamoto, ambos arqueólogos dedicados al estudio de Teotihuacan. Takeshi Inomata y Kazuo Aoyama, en el estudio de los mayas prehispánicos. De ellos, Inomata es acaso el más célebre por sus años de investigación y por haber descubierto recientemente (en 2017) el sitio Aguada Fénix en Tabasco, entre otros hallazgos (ver https://historia.nationalgeographic.com.es/a/localizan-casi-500-sitios-arqueologicos-desconocidos-mexico_17345). Aoyama, por su parte, ha desarrollado estudios en Seibal, Guatemala y en Aguada Fénix también (ver su perfil en https://www.researchgate.net/profile/Kazuo-Aoyama) . Por lo que respecta a estudios mayas coloniales, encontramos la destacada labor de Tsubasa Okoshi de la universidad de Kyoto y de Shigeto Yoshida de la universidad de Tohuko.

Uno de los casos que me interesa destacar es el de Tsubasa Okoshi Harada (ver su perfil en https://kufs.academia.edu/TsubasaOkoshi), investigador que conozco bastante bien pues participé en algunas sesiones de un seminario que dictó en el posgrado en Estudios Mesoamericanos allá en 2013 -precisamente donde estudié el doctorado- y, además, porque he trabajado con algo de su producción académica, en especial su versión del Códice de Calkiní (2009), traducida del maya yucateco colonial. De hecho, el grueso de sus investigaciones y publicaciones se centra en el periodo colonial en la zona maya, particularmente en la península de Yucatán y en la producción escrita que se realizó en esa época. Como ejemplo de su interés, en su libro “Recorriendo el lindero, trazando la frontera. Estudios interdisciplinarios sobre el espacio y las fronteras en las sociedades indígenas”, coordinado en conjunto con Julien Machault y Alberto Sarmiento Tepoxtecatl, afirma que desde “hace mucho tiempo, uno de los temas de investigación más recurrentes en los estudios mesoamericanos ha sido la organización socio y geopolítica de la sociedad indígena. Las abundantes fuentes históricas escritas por los españoles, así como por aquellos indígenas que aprendieron de los religiosos a elaborar los documentos en sus propios idiomas con caracteres latinos, han jugado un papel primordial por ofrecer información pormenorizada sobre estos temas. Hasta mediados del siglo XX, en todas las interpretaciones propuestas permeaba aquella premisa de que un territorio sociopolítico indígena contaba con una extensión continua delimitada por linderos lineales claramente definidos y marcados. No obstante, en la segunda mitad del siglo pasado surgió una ‘nueva filología’ cuyo objetivo era intentar explorar la perspectiva ‘autóctona’ mediante la metodología de análisis filológico y lingüístico de los textos indígenas. Se habla de la ‘lógica indígena’ y con este interés en encontrar la ‘lógica indígena’ ha producido numerosos estudios que abrieron nuevos horizontes en la discusión de los temas arriba mencionados”. Okoshi es uno de los investigadores más serios, comprometidos y, sobre todo, humildes que he conocido. Decir lo anterior no debe ser considerado como una vanalidad, por el contrario. No se trata de una de esas vacas sagradas que buscan reconocimiento y culto, de esos que no contestan correos electrónicos o que son díscolos con su conocimiento. De él siempre se puede esperar apoyo, una conversación amena, el reconocimiento del trabajo realizado y la sugerencia amable ya sea de un procedimiento, de una lectura o de su propio trabajo. No es de esos investigadores que juzgan a los otros de acuerdo con su “nivel”. De igual manera, tampoco juzga a los mayas y su producción como “objetos curiosos” que han de ser estudiados como figuras exóticas; en contraste, Okoshi los estudia con profundo respeto e interés y comparte con académicos mayas y con gente de las comunidades, en una actitud de aprendizaje constante. Encontrar esa “lógica indígena” no es meramente un procedimiento metodológico, sino la comprensión del otro en su contexto y con el respeto debido. De igual manera nosotros nos sentimos con él, ya sea como sus estudiantes o como otros colegas que investigamos temas similares. Acaso esa falta de prejuicios es lo que hace que muchos de estos investigadores japoneses puedan desarrollar investigaciones más claras y honestas.

Me resulta curioso que no encontré de ninguno de ellos -y créame quien lea esto que en verdad busqué- las razones que arrojaron a estos investigadores al estudio de nuestras culturas, salvo de manera tangencial. Es posible que existan entrevistas en japonés donde hablan del particular, pero como mi japonés es inexistente, bueno, pues ni siquiera pude identificarlas en los resultados que me arrojó el buscador. Lo mismo sucede con las introducciones de sus textos, capítulos de libro, libros, artículos: la introducción no versa sobre su acercamiento al tema a tratar, sino del tema mismo; es decir, no ocurre con ellos la muestra de su interés sobre el tema, sino que se colocan en segundo término para ofrecernos los resultados de su estudio. Ello, considero, no forma parte de una formación científica pretendidamente objetiva, sino de su humildad frente a lo explorado y al conocimiento adquirido. ¿Pareciera estereotipo? Puede ser, pero mi experiencia me lleva a verlo de esa manera. Es de destacar que muchas universidades del país asiático cuentan con programas de estudios latinoamericanos, no sólo de la antigüedad, sino de la etapa colonial y la contemporánea. En el caso de lo andino y de su exploración, el interés por los investigadores japoneses data de finales del siglo XIX cuando se estrechan relaciones entre ambas naciones. Además, es justo decir que la comunidad japonesa en Perú también ha hecho bastante por interesar a su contraparte en cuanto a los estudios americanos. En su artículo “La arqueología andina y Japón” publicado en 1984, el antropólogo y arqueólogo Kazuo Terada, nos relata los primeros acercamientos “arqueológicos” que se dieron entre Perú y Japón, mismos que se remontan a 1889 en que un economista -que posteriormente terminaría siendo primer ministro de Japón-, Korekiyo Takahashi, y que se encontraba en el país andino encabezando un equipo minero, realizó unas excavaciones a invitación del aleman Óscar Heeren (célebre por haber conseguido un acuerdo de paz y de comercio entre Japón y Perú después de un conflicto internacional) de unas tumbas en las playas de Ancón. Sin embargo, según nos cuenta, fue en 1937 que formalmente hubo una visita arqueológica por parte del Dr. R. Torii, precursor de la arqueología japonesa y que colaboró con el célebre arqueólogo Julio C. Tello, padre de la arqueología en ese país andino. Más adelante, en 1957 se organizó una expedición a Perú en la que participó Terada y que contó con el auspicio del Profesor S. Izumi y del arqueólogo empresario Yoshitaro Amano con el objetivo de montar en Tokio una exposición sobre la “Cultura del Imperio Incaico”. “La meta oficial de esta primera misión -relata Terada- fue tratar de obtener los datos que fuesen útiles para el estudio comparado sobre el origen y desarrollo de las llamadas civilizaciones humanas. Ya en el año anterior, la Universidad de Tokio había mandado una expedición arqueológica a Iraq e Irán. El área andina nos parecía excelente para llevar a cabo dicho estudio comparativo, en colaboración con la expedición a Mesopotamia. No hace falta mencionar que las actividades anteriores del Prof. Izumi y del Sr. Amano, y la existencia de una gran colonia japonesa en el Perú, fueron elementos alentadores”. Quizá ahí se encuentra, al menos al principio, la motivación que esperaba encontrar en estos investigadores japoneses. Si fijamos bien la mirada, poco a poco encontraremos noticias de japoneses explorando tal sitio en Guatemala o trabajando en aquel otro en Baja California; incluso, como se ve en un documental sobre la ciudad de Vichama (2019) (disponible en https://youtu.be/TdSP9EvUaGM), contemporánea a Caral Supe, una de las civilizaciones más antiguas de Perú, la Arqueóloga Ruth Shady, encargada de la exploración, nos da la noticia de que un ingeniero japonés habría utilizado el concepto de la Shicra, (técnica de esa civilización consistente en la colocación de bolsas hechas con fibras y llenas de pequeñas piedras en los cimientos de ciertos edificios, para absorber las ondas sísmicas) como propuesta para edificaciones en ese país asiático que tanto padece por los terremotos. Bien, queda esto como un breve homenaje al trabajo de muchos estudiosos japoneses que han visto en nuestros territorios respuestas a sus propias interrogantes y, al hacerlo, nos han ofrecido páginas y páginas de resultados interesantes. Gracias por ello.