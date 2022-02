Janet Ramírez ilusionada con nueva etapa

Janet Ramírez Mendoza cumple un objetivo más: ser profesional. Esta meta la ha conseguido al ser parte del roster de este 2022 de las actuales campeones Lobas de Aguascalientes.

Para la exjugadora de UPAEP este paso es muy importante en su carrera como deportista, ya que al concluir su etapa universitaria la posibilidad de llegar a la liga profesional también era parte de sus objetivos.

“Me siento muy orgullosa, de dar este gran paso, gracias al apoyo de toda mi gente, aquí estamos, sé que el estar en la liga profesional es más exigente, más trabajo, pero ahí vamos a estar”.

Como durante toda su carrera universitaria, la necesidad de combinar las actividades con su equipo y el estudio es una realidad para Janet Ramírez que está en una etapa clave como es su examen de residencia para continuar su camino en Medicina.

“La dinámica va a ser complicada, porque estoy en la parte final de mis estudios, el deporte me lo ha dado, la posibilidad de tener mi carrera como es medicina, sé que me tengo que organizar como siempre lo he hecho”.

Acerca de llegar al equipo campeón, como es el cuadro de Lobas de Aguascalientes, explicó que está ansiosa por que la temporada empiece, con los nervios normales del debut en esta nueva etapa.

“Estoy un poco nerviosa de llegar a este equipo, me siento feliz, satisfecha, es un equipo grande, el campeón y que haya confiado en mi, es muy importante, ahora voy a responder, además voy a jugar en mi casa (Aguascalientes)”.