Iztaccíhuatl, segundo intento

El verdadero montañero es el hombre que intenta.

No importa que tenga éxito o que fracase,

encuentra su goce en la fantasía

- Anuncio -

o en el juego de la lucha.

Albert Frederick Mummery.

- Anuncio. -

Hemos regresado. Cumplimos una promesa que nos hicimos a nosotros mismos, volvimos para ganar el favor de la montaña. Es el mes de octubre y la temporada de montaña está comenzando. Venimos a coronar la cumbre del Iztaccíhuatl con sus 5,230 msnm. La última vez el tiempo no nos favoreció; no obstante, hoy vamos a dar batalla a los elementos, a la inclemente cuesta y a nuestros cuerpos. Hoy queremos hablarle a la montaña, esperamos ser escuchados.

Como es costumbre arribamos la tarde del sábado al paraje de La Joya, ya inmersos en el corazón del Parque Nacional Izta-Popo. Hay que montar los campamentos, comer algo ligero y pernoctar hasta pasada la medianoche. Entonces será el momento de empezar la jornada. Alistar equipo, ropa de abrigo y mochila. Como siempre, la comida y la hidratación son imprescindibles.

- Anuncio -.

Pasada la una de la madrugada del domingo ya estamos listos, siempre que comenzamos una caminata como esta sentimos nervios. Aquí, abajo en el campamento, las cosas siguen siendo controlables, pero una vez adentrándonos en la noche y en la montaña, estaremos lanzando una moneda al aire ¿de qué depende el resultado? es incierto. Apostamos nuestra experiencia, nuestra pericia, nuestro valor. Pero juegan en contra los riesgos objetivos de la montaña: el clima, el terreno, los derrumbes; todo ello es algo que va más allá de nosotros.

A la par, hay que ponderar nuestra capacidad física, nuestra sensación térmica, nuestra aclimatación a la altura. Por supuesto, nuestra subjetividad. No jugar a los dados con la montaña alardeando con falsa seguridad; la temeridad tiene un alto costo en la montaña. Hay que caminar con humildad y también con una voluntad firme. Hay que valorar la evolución de la madrugada en términos de nuestra capacidad y fuerza de grupo. Somos siete, que caminan como uno sólo: René, Paco, Pablo, Amanda, Paty, Jorge, W. nuestro paso se encamina hacia la ruta de Los Portillos. René al frente abriendo ruta, marcando el paso y guiando con la luz de su linterna. Es nuestro faro, conoce el camino, vamos haciendo un par de paradas de hidratación pues comenzamos a sentir los primeros estragos de nuestra avanzada.

Hace frío, más que la última vez. Hoy tenemos la compañía de la luna, el cielo se abre ante nuestro paso, vemos un cielo repleto de estrellas. Luna y estrellas están ahí frente a nuestras miradas, quedamos estupefactos, estamos en mitad de la madrugada caminando en una ladera de la tercera montaña más alta de México. La noche no es total, cubiertos de luz de luna avanzamos: primero, segundo, tercer portillo, cuarto/ojo de buey. Son las cuatro de la madrugada y estamos rondando el Refugio de los 100.

El clima es hostil, la temperatura está descendiendo dramáticamente, los últimos segmentos de la travesía nos han mermado con la fuerza de un viento helado que frena nuestros pasos; el avance se ha hecho lento. La cadencia como en el resto de los deportes cardiovasculares es elemental; por ello cada caminante debe establecer un ritmo adecuado en sus pasos. Caminar de más desgasta, caminar de menos agota. Hay que encontrar un paso constante que nos permita avanzar a la vez que nos mantenga fuertes y con el menor desgaste posible. Caminar aquí implica optimizar todos nuestros recursos físicos y mentales.

Tenemos mal de montaña, los efectos varían entre unos y otros, sobre todo es patente el excesivo cansancio que estamos experimentando. La razón es la bajada de la temperatura; nuestro cuerpo está peleando en varios frentes. Por un lado, la marcha es el desgaste más evidente, el peso de la mochila, el constante desnivel positivo de la travesía. Pero sobre todo el clima tan helado nos está afectando. Para conservar el calor, nuestro cuerpo está gastando más energía de lo acostumbrado, mientras el exterior siga enfriándose, nosotros somos una pequeña vela que se agota frente a la tormenta.

Es de noche cuando llegamos al refugio de los 100. Estamos titiritando, traemos encima todos nuestros artilugios contra el frío, aun así, temblamos en la intemperie. Dejamos afuera del refugio las mochilas (porque el refugio es para salvaguardar la vida de los montañistas, no sus equipos); entramos, está repleto de excursionistas, no somos los únicos que fuimos sacudidos por la tormenta. El frio es verdaderamente inclemente.

Nos refugiamos del exterior. Después de varios minutos seguimos temblando. Nadie quiere salir del refugio. En la mente, la idea de regresar crece. Ir en descenso y recibir el sol del amanecer no sería descabellado. Hay que aguardar un poco más. Vamos sintiéndonos mejor; pero el tiempo avanza. Hacia las 5 de la mañana salimos con fuerzas renovadas, más mentales que físicas. Pero damos la cara a la cuesta que nos lleva a la Primera Rodilla. Esta travesía puede tomarnos entre una hora y media y dos, considerando las condiciones actuales del clima y nuestro ritmo de marcha. Es un desnivel positivo que rebasa los 320 m.

Esta oscuro a medias, colgamos las mochilas, nos agrupamos. Listos. Comenzamos a caminar, no han pasado 20 minutos y el viento continúa golpeando. La neblina se cierne sobre nosotros. La temperatura sigue cayendo. Nuestra ropa está congelada. Hay escarcha y hielo sobre nosotros, las rocas del camino comienzan a adornarse de cristales de hielo. Estamos en medio del fin del mundo. Hacemos una parada antes de alcanzar la Cruz de Guadalajara. Hay que tomar una decisión. Este es nuestro segundo intento, quizás sólo se quede como un intento. El clima es imbatible, no da tregua.

Este es el momento más complejo de la travesía. La abdicación se considera el reconocimiento de la incapacidad para seguir adelante, esta es la lección más efectiva que nos enseña la montaña. Abdicar no es derrotarse. Al contrario, esta es la prueba de la madurez del montañista, saber decirse NO a sí mismo, y ver de frente a la montaña para decir: volveré. Mejor preparado, con una mejor ventana climática, con la misma fuerza de mi corazón, volveré. No es una derrota, es la pendiente de la montaña mental que nos educa en nuestra relación con la naturaleza, con el clima, la temperatura y la altitud.

Cuando vas de frente a la pendiente tu cuerpo genera resistencia, como si se negara a avanzar enfrentando la gravedad -gran enemiga o aliada-. Pero yendo hacia abajo; nuestras pulsaciones se estabilizan, además, al perder altura el cansancio, el mareo, el dolor de cabeza, también desaparecen. Amanece cuando regresamos al refugio, clarea un poco más. Pero la neblina sigue. Estando ahí, miramos hacia arriba, en la ante-cumbre de las rodillas el cielo sigue siendo negro. Arriba hay una tormenta. Es el mayor reto climático del trayecto, también el mayor desafía físico. Todos podemos escoger nuestras batallas y escoger como nos preparamos para enfrentarlas.

Así que, al bajar la pendiente, bajamos también la presión por la cumbre. Valora el paisaje, la vista ya es imponente; además el sol comienza a cubrirlo todo. Aquí hay rastros de hielo y nieve, pero la temperatura poco a poco se incrementa. Nos tumbamos entre las rocas para comer algo, nos hidratamos, circulan dulces y chocolates. Hablamos de las ráfagas de viento que nos golpeaban, del suelo repleto de cristales de hielo, de nuestras extremidades congeladas. Pero qué aventura. Conforme avanza el amanecer y comemos nos sentimos mejor, recuperamos fuerza; hay que descender.

Ya con mejor color comenzamos nuestro regreso, para amenizar nuestro descenso, regresaremos por otra ruta. Descendemos por la cañada de Alcalícan; una ruta poco frecuentada a diferencia de la ruta de Los Portillos. Es un camino escondido que pocos conocen. El paisaje pese a estar dentro de la misma montaña, es harto distinto. Aquí podemos caminar acompañados de muros de roca de color rojo y verde. El pastizal es alto y nos cubre hasta la cintura. Hay que caminar a tientas porque no siempre es posible ver el suelo que se pisa.

Una ruta nueva que nos ofrece un nuevo sabor de boca, un recorrido alterno y miradas nuevas de la Iztaccíhuatl. Ojalá un día pudiéramos memorizarlo todo. Alcalícan significa “la casa del agua”, curioso nombre, puesto que es el paso de la ruta al extinto glaciar de Ayoloco, que significa: el corazón del agua. Si dejamos crecer el silencio, es posible escuchar como hay pequeños arroyos por donde baja el agua de los deshielos glaciares. Agua limpia y pura que nace de la montaña, que brota de la Mujer Dormida. Una montaña, una deidad que se venera desde tiempos mesoamericanos.

Esta ruta nos encamina hacia La Joya, donde cruza sendero con la ruta de Los Portillos y entonces, volvemos a casa; con las ropas cubiertas de hielo, pero el corazón en llamas. Aquí silenciosamente hacemos una promesa. Volveremos. Volveré. Mientras tanto, gracias Iztaccíhuatl. Somos el Club Ixpomalin. Síguenos en redes sociales:

https://www.facebook.com/groups/133893606733688/