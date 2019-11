Izquierdas

Me declaro abiertamente de izquierda y comulgo con buena parte de las causas sociales, femeninas, juveniles, de reconocimiento a los derechos de los grupos LGBTQ+ y anexas y siempre estaré a favor de las causas indígenas. Lo digo abiertamente sin cinismos y sin ingenuidades. Nunca he coincidido con Acción Nacional ni con sus principios e hipocresías, aunque reconozco que en ese instituto político hubo gente valiosa que, o ya murió, o tuvo a bien salirse. En algún punto de mi vida, muy joven, caí presa de un príismo histórico y engañoso, que decía ser heredero de la Revolución y de sus principios, pero que ha demostrado que no es más que el refugio de pandillas de ladrones, corruptos, asesinos, genocidas y una larga lista de vicios. Hace décadas que el Revolucionario Institucional no es la opción. Pensé que el Partido de la Revolución Democrática o el del Trabajo o Convergencia, lo mismo que muchas otras opciones que han ido surgiendo en el camino de nuestra incipiente democracia, podrían ser la solución tan esperada a los problemas nacionales. Tampoco lo fueron. En los tiempos que corren, Morena se ostentó como la opción más pertinente para garantizar el cambio necesario en un país no solo desesperado por los enormes problemas que le aquejan, si no inmerso en una profunda desconfianza en las instituciones políticas. Hasta hoy, podría decir que Morena y nuestro presidente no han estado a la altura de las expectativas pese a que sigo creyendo que fueron la mejor opción. Hoy hay que preguntarse: ¿es Morena un partido de izquierda?, ¿representa el avance de la izquierda en América Latina? ¿Cuál es la izquierda? ¿Existe?

Hemos sido testigos en los últimos meses de movimientos sociales en diferentes países del continente americano, muchos de los cuales llevan un sello indiscutiblemente social y vinculados con discursos claramente de izquierda –el de Bolivia está encabezado por grupos de ultraderecha a los que les urge regresar al poder. De hecho, el reciente triunfo de Fernández en Argentina, ha sido calificado como un avance sustancial de la izquierda en América latina, lo que motivó que el caricaturista Hernández publicara en este diario un cartón hace unos días titulado “Giro a la Izquierda” donde vemos una América latina pintada de rojo y volteada totalmente al izquierda mientras Trump observa sorprendido. Pero no solo la elección de Fernández motiva esta idea del avance de la izquierda, sino también el triunfo de Evo Morales en Bolivia para un cuarto periodo presidencial. Sin embargo, pese a que considero que fue un triunfo de los movimientos indígenas en América Latina que Morales llegara a la presidencia, pienso que es un despropósito su reelección por la evidente necesidad de enquistarse en el poder. Por supuesto, pese a que los movimientos en Chile, Ecuador, Uruguay y Haití –el país más olvidado del orbe–, lleven una clara carga social, estén encabezados por grupos de izquierda y que pudieran estar en contra de las políticas neoliberales aplicadas en esos países, ello no es garantía de que la izquierda esté avanzando en el continente. En este punto, vale la pena preguntarnos qué entendemos por izquierda, cómo debe comportarse un líder de izquierda y cuáles son los auténticos movimientos que deben encabezar. Para mí la izquierda no puede ni debe estar relacionada con movimientos religiosos del cuño que sea y mucho menos debe avalar políticas neoliberales; no debe perderse en austeridades sin sentido ni en iniciativas mesiánicas y caprichosas. Debe combatir la corrupción a toda costa y optimizar la recaudación y el ejercicio de los presupuestos. Debe garantizar la justicia social, para acabar pronto.

Desafortunadamente, muchos son los líderes de izquierda en América latina que han visto manchados sus gobiernos por las corruptelas de colaboradores cercanos, empresarios y dirigentes sociales –o las propias–, lo que ha hecho que pierdan el poder en las urnas para dar paso a dirigentes de ultraderecha como pasó en Brasil con Bolsonaro y en Argentina con Macri. En una entrevista reciente con este medio Rafael Correa afirmó que: “Lo que hemos visto a principios de este siglo es que por fin, realmente, viene un sistema alternativo. ¿Por qué me persiguen a mí, a Lula, a Cristina, a Evo? A mí que porque era ‘autoritario’. ¿Lula era autoritario? No, nos persiguen porque somos sus enemigos de clase, porque realmente, con nuestros gobiernos, perdieron el poder. Porque realmente se empezó a construir un sistema alternativo, a eso me refiero al decir América Latina en disputa, estamos todavía disputando un sistema que por fin nos saque del subdesarrollo”. Desarrollo y subdesarrollo son palabras claramente vinculados al capitalismo y a su versión más agresiva, el neoliberalismo y sus agentes, el FMI y el BM. Correa no es un ejemplo a seguir y se encuentra atrapado en conceptos neoliberales que han adoptado muchas pretendidas izquierdas en el mundo para después ser castigadas en las urnas por el fiasco que fueron. Las tendencias de izquierda de hoy son muchas y sus contextos variados, pero lo que debe prevalecer es la lucha por la justicia social y no la permanencia en el poder y la imposición de doctrinas y discursos. Por tanto, la izquierda tiene que ser mejor que la porquería que queremos dejar atrás que, aunque algunos quieran olvidarlo, apesta.