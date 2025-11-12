ITT anuncia clases virtuales, pese a que sigue el paro estudiantil

Tehuacán. – En sus redes sociales el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) anunció que, a partir de mañana, jueves, los alumnos de esa institución deben tomar clases virtuales, decisión que se tomó cuando aún no se alcanzan acuerdos ni se ha dado el segundo diálogo entre alumnos en paro estudiantil del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) y los representantes de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), lo que ha generado inconformidad entre los paristas.

De acuerdo con la publicación realizada por el ITT, la decisión se tomó debido a que el paro de estudiantes iniciado el 15 de octubre pasado ha generado una serie de afectaciones en los procesos académicos y administrativos que alcanzan a los alumnos, así como a los residentes y egresados.

Entre las afectaciones académicas se enlistan el retraso en el cumplimiento de los programas de estudio, la adquisición de competencias profesionales, la pérdida del ritmo académico, hábitos de estudio y motivación escolar; el desfase en la calendarización de evaluaciones parciales y finales, la interrupción del acompañamiento tutorial, así como de la orientación académica, la interrupción de proceso de titulación y egreso, el retraso en residencias profesionales y la liberación de reportes, a lo que se suma la suspensión en la entrega de certificados, títulos y constancias de servicio social.

Por lo que toca al tema administrativo se mencionan limitaciones para atender auditorías internas y externas, pagos pendientes de cheques por renuncia, defunción o reclamos, imposibilidad para la integración de expedientes únicos, la tramitación de prestaciones como los seguros de vida, entre otros aspectos.

Según el comunicado hay problemas para acceder al sistema de información escolar por la falta de personal técnico, existe riesgo de daño a servidores por la falta de monitoreo y control del sistema de aire acondicionado, además de la interrupción del monitoreo de red y del pago del servicio de internet.

En cuanto al departamento de recursos materiales y servicios se indica la pérdida de verificaciones de transporte y mantenimientos programados, el rezago en limpieza, jardinería y conservación de infraestructura, además de la falta de actualización de inventarios y formatos de archivo.

Recursos Financieros, se expone, tiene la imposibilidad de elaborar pólizas, conciliaciones bancarias y estados financieros; también enfrenta el incumplimiento de pagos de proyectos cuyos tokens permanecen en resguardo institucional.

Otra mención aborda los procesos académicos y de gestión directamente afectados, entre ellos los exámenes y protocolos de titulación, las tutorías, los proyectos de investigación, la renovación de perfiles PRODEP, los cursos intersemestrales y la asignación de horarios y cierre de grupos por falta de avance académico.

Hay un apartado enlistado como procesos críticos que requieren intervención inmediata donde se incluye la autorización del nuevo libro de registro de actas de titulación, la firma de reportes de servicio social y hojas de no adeudo, la atención de correspondencia oficial que depende de documentación resguardada en oficina y el seguimiento de proyectos de infraestructura y cumplimiento de indicadores institucionales.

Tras toda esa lista se hace saber que al restar ocho semanas efectivas para concluir el semestre, se propone un plan para mitigar las afectaciones, dentro del cual está el reinicio de clases en modalidad virtual a partir del jueves 13 de noviembre del 2025, el fin del semestre será el 24 de enero del 2026 y la estrategia es reactivar el proceso formativo modalidad virtual garantizando la continuidad de actividades académicas y administrativas que contemplan titulaciones, residencias, tutorías, investigación y gestión de proyectos.

Finalmente se indica que la modalidad virtual no desconoce las causas del paro, sino que busca salvaguardar el derecho a aprender y reducir el impacto académico y social sobre los alumnos.

Los alumnos en paro anunciaron que este día darán una respuesta al comunicado emitido por los directivos en una rueda de prensa, adelantando que los directivos siguen actuando a espaldas de la comunidad estudiantil y negándose a un diálogo abierto y público.

