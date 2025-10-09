Comité de Trabajadores del Instituto de la Sierra Norte exige que se acate el laudo a favor de dos empleados que fueron despedidos hace 14 años

El Comité de Trabajadores por la Libertad Sindical demandó al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSM Sierra Norte), localizado en Zacatlán, la reinstalación inmediata de al menos dos trabajadores despedidos en 2011.

A través de un video publicado en la cuenta en Facebook del SNES Sección ITS Norte de Puebla, el comité exigió el cumplimiento total de los laudos laborales pendientes, al señalar que la autoridad ha desoído las sentencias que les ordenan devolver a sus puestos a quienes fueron separados por actividades sindicales.

En la grabación se relató que los despidos injustificados ocurrieron en octubre de 2011, fecha en que siete docentes y administrativos fueron removidos tras intentar constituir legalmente un sindicato. De ellos, cinco lograron regresar a sus puestos en 2019 tras resoluciones judiciales, pero dos permanecen fuera de la institución.

Se subrayó que la omisión del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Sierra Norte agrava la vulneración de derechos, manteniendo en la incertidumbre a quienes, tras más de una década de litigios, siguen excluidos pese a contar con fallos firmes de los tribunales.

La agrupación resaltó que la resistencia de la dirección ha generado un entorno de desconfianza institucional, pues muchos trabajadores permanecen bajo la sombra de la incertidumbre laboral y la negación de sus derechos fundamentales.

Señaló que “la negativa sistemática a acatar las órdenes judiciales vulnera la dignidad y estabilidad de los trabajadores que, después de años de lucha, exigen justicia y restitución”.

En el video, el comité detalló otras problemáticas asociadas: el hostigamiento laboral, la elaboración arbitraria de expedientes, los cambios imprevistos de horario y la reducción de cargas de trabajo.

Sostuvo que existe una política sistemática de acoso y discriminación sindical en el instituto, destinada a disuadir la libre organización y la negociación colectiva, que está protegida por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y convenios internacionales. Subrayaron además que estas prácticas violan el principio de libertad sindical y atentan contra la democracia laboral.

Destacó que la reforma laboral de 2019 estipula la democracia sindical y la consulta a los trabajadores, principios que la institución ha ignorado persistentemente. Recordaron que “el instituto es de la comunidad, no de intereses privados”, e instaron a las autoridades laborales estatales, al Tribunal Laboral Estatal y al Centro de Conciliación a intervenir de manera contundente para garantizar una vida sindical auténtica y el respeto integral a los derechos colectivos.

Por último, llamó a la comunidad estudiantil y a sociedad civil a mantenerse vigilantes y a solidarizarse con la lucha emprendida por los trabajadores. Remarcó que la participación ciudadana es fundamental para consolidar la defensa de la libertad sindical y la restitución de quienes siguen aguardando justicia laboral, al sostener que la universidad pública debe regirse por principios democráticos y respeto a derechos laborales.