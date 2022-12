Huejotzingo debe transparentar permisos de empresas que contaminan el Atoyac: Itaipue

El ayuntamiento de Huejotzingo deberá transparentar los permisos otorgados a empresas para descargar aguas residuales al río Atoyac desde 2017, así como el presupuesto invertido en su tratamiento y el procedimiento para el saneamiento, medidas urgentes a las que está obligado el gobierno municipal en la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Así lo ordenó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), luego que el gobierno municipal, encabezado por Angélica Alvarado Juárez, negara sistemáticamente la información a un ciudadano, insistiendo en que “era incompetente para dar respuesta” porque no conocía los datos solicitados.

En la vigésima tercera sesión ordinaria del Itaipue, el pleno resolvió el expediente: RR-1528/2022 abierto contra el ayuntamiento de Huejotzingo. En el estudio del caso, los comisionados revelaron que al cuestionar su falta de respuesta, el gobierno municipal de Huejotzingo insistió en que había proporcionado al ciudadano un acta de Comité de Transparencia con la “confirmación de su incompetencia para responder”, pero aseguraron que el ciudadano fue orientado para que preguntara al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo (Sosapahue).

Al respecto, fue la comisionada Harumi Fernanda Carranza quien asentó que el ayuntamiento de Huejotzingo sí cuenta con atribuciones para dar respuesta y ordenó que el área de transparencia turnara la solicitud de acceso a todas las áreas competentes incluyendo el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo (Sosapahue) para luego entregarla al ciudadano y “proporcionar la respuesta puntual a los requerimientos”.

El ciudadano había solicitado al ayuntamiento –basado en la recomendación No.10/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos– las versiones públicas de los permisos de descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal (y/o la renovación de los ya existentes) dentro del periodo comprendido del año 2017 a la actualidad.

Pidió evidencias de las pruebas -que tiene el ayuntamiento– del cumplimiento por parte de las empresas o personas morales referente a los contaminantes en sus descargas, además solicitó el presupuesto invertido al tratamiento de aguas residuales y el procedimiento que se lleva a cabo para el saneamiento del río Atoyac.

Recomendación de la CNDH sobre el Atoyac, un parteaguas en la historia de las recomendaciones

La recomendación 10/2017 dirigida a los tres niveles de gobierno de Puebla y Tlaxcala sostiene que la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes por aguas residuales, es un agravio a la salud en la zona centro del país, pero constituye un peligro mayor para los habitantes de los municipios de primer contacto, como San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el estado de Puebla y a los residentes de los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros en el estado de Tlaxcala.

La recomendación de la CNDH refiere que la contaminación de los ríos y sus afluentes por sustancias químicas puede provocar profundos daños por sus implicaciones adversas en los sistemas reproductivos, inmunológicos, endócrinos y desarrollo de los habitantes que se localizan en esas zonas y que usan el agua como sustento de sus vidas.

La recomendación de la CNDH constituye un parteaguas en la historia de las recomendaciones en el país, porque por primera vez en México se reconoció oficialmente que existe un nexo causal entre la contaminación de los ríos, la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas en la población.

El Centro Fray Julián Garcés, en Tlaxcala, quien interpuso la queja ante la CNDH sostiene que en la región de la Cuenca del Alto Atoyac hay una grave devastación socioambiental generada por los desechos tóxicos de las empresas y otras descargas en los afluentes del río Atoyac, con la anuencia del Estado, presentándose contaminación en aire, agua y tierra, con daños que han derivado en diversas enfermedades, muertes y afectaciones en la vida comunitaria. Según sus estudios, ha habido una muerte cada dos horas y media debido a cáncer, insuficiencia renal o abortos espontáneos.

Huejotzingo es el municipio con más permisos para extraer agua, hasta 2021 había expedido 128 títulos para extraer 19 millones, 354 mil 908 metros cúbicos al año, al ser parte de una zona industrial que no ha dejado de crecer. También es la franja con menos permisos agrícolas y más autorizaciones industriales para la explotación de acuíferos.