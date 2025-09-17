Miércoles, septiembre 17, 2025
Enfermeras protestan por plaza de 21 mil pesos otorgada a esposa del líder del SUTISSSTEP

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Enfermeras del ISSSTEP protesta por la reciente creación de plazas de Licenciatura en Nutrición promovidas por el dirigente sindical, Ángel Vázquez Flores, mediante un convenio con el instituto, el cual no fue consultado ni respaldado por la base trabajadora. El malestar se concentra especialmente en la asignación de una de esas plazas a Elsa Villegas García, esposa del líder gremial, quien percibiría un salario de 21 mil 405 pesos.

“El secretario sindical jamás nos consultó ni permitió nuestra opinión en la negociación; simplemente fue con el director y cerró acuerdos a espaldas de la base”, acusó Juan Pablo Flores Rosales, auxiliar de enfermería, quien afirmó que más de 500 trabajadores laboran bajo la categoría técnica pero cumplen funciones profesionales sin reconocimiento ni ascendencia salarial.

En la actualidad, la remuneración para auxiliares y generales oscila entre 13 mil y 17 mil pesos, lo que pone en evidencia la disparidad frente a la nueva plaza otorgada en Nutrición.

Según las denuncias, el pliego petitorio del sindicato benefició a personas allegadas al dirigente, como Elsa Villegas, mientras el resto permanece sin promoción ni estabilidad laboral. Los manifestantes sostienen que podrían existir al menos diez plazas entregadas de forma discrecional, aunque no precisan la cantidad exacta.

Los inconformes aclararon que no existe antagonismo contra el personal de Nutrición, pero sí exigen un “piso parejo” para reconocimiento profesional y demandan la inclusión de Licenciatura en Enfermería, lo cual permitiría acceso justo a posiciones con mejor remuneración.

Los trabajadores añadieron que en la asamblea sindical celebrada en mayo, el dirigente sindical les indicó que los nuevos  nombramientos y salarios eran una orden superior. En esa reunión, Flores Rosales y otros sindicalizados reclamaron directamente la falta de transparencia y la negativa a realizar asambleas previas para consulta y votación de acuerdos contractuales.

En este contexto de revisión de condiciones laborales, los trabajadores del ISSSTEP demandan al gobierno estatal y a la dirección del instituto reconsiderar el convenio firmado y anular las prácticas discrecionales que perpetúan el favoritismo y vulneran sus derechos.

El personal recordó que, durante la epidemia de Covid-19, no hubo compensaciones ni estímulos para ellos, lo que profundizó la brecha con otros hospitales públicos y la desatención del gremio.

Mientras continúa el proceso de revisión y negociación, el personal de enfermería exige equiparación salarial inmediata, creación de plazas de Licenciatura en Enfermería y erradicación de favoritismos sindicales. “No se trata de confrontar, pedimos únicamente un reconocimiento justo y condiciones igualitarias”, reiteró Flores Rosales.

La demanda colectiva continuará hasta que las autoridades y la dirección del ISSSTEP respondan a las necesidades reales de todo el personal sanitario y se garantice equidad en cada nuevo acuerdo laboral.

Ciencia y tecnología

Máquina de “partículas fantasma” de China podría resolver los misterios de la ciencia

La Jornada -
Durante años, los físicos han estado desconcertados por el descubrimiento de misteriosas partículas fantasma. Su nombre científico es neutrinos, partículas subatómicas neutras sin carga eléctrica....
Ciencia y tecnología

Científicos crean modelo de IA para predecir enfermedades en pacientes

La Jornada -
París. Científicos anunciaron este miércoles que habían creado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en...

Niega líder del SUTISSSTEP que creación de plazas de Nutrición busque beneficiar a su esposa

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La creación de plazas de Nutrición en ISSSTEP, convenida con el instituto, fue defendida por Ángel Vázquez Flores, secretario general del SUTISSSTEP, quien sostuvo...

Queman autobús de RUTA cerca de Casa Aguayo entorno a una marcha de normalistas de Teteles

Martín Hernández Alcántara -
Hay en estos momentos una situación de alta tensión en el Bulevar Héroes del Cinco de Mayo, en las inmediaciones de Casa Aguayo, donde...

7 mil jubilados y pensionados del SNTE 51 recibirán alza salarial de 6% y 4% retroactivo

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Alrededor de 7 mil jubilados y pensionados de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibirán incremento salarial retroactivo...

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

