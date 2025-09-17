Enfermeras protestan por plaza de 21 mil pesos otorgada a esposa del líder del SUTISSSTEP

Enfermeras del ISSSTEP protesta por la reciente creación de plazas de Licenciatura en Nutrición promovidas por el dirigente sindical, Ángel Vázquez Flores, mediante un convenio con el instituto, el cual no fue consultado ni respaldado por la base trabajadora. El malestar se concentra especialmente en la asignación de una de esas plazas a Elsa Villegas García, esposa del líder gremial, quien percibiría un salario de 21 mil 405 pesos.

“El secretario sindical jamás nos consultó ni permitió nuestra opinión en la negociación; simplemente fue con el director y cerró acuerdos a espaldas de la base”, acusó Juan Pablo Flores Rosales, auxiliar de enfermería, quien afirmó que más de 500 trabajadores laboran bajo la categoría técnica pero cumplen funciones profesionales sin reconocimiento ni ascendencia salarial.

En la actualidad, la remuneración para auxiliares y generales oscila entre 13 mil y 17 mil pesos, lo que pone en evidencia la disparidad frente a la nueva plaza otorgada en Nutrición.

Según las denuncias, el pliego petitorio del sindicato benefició a personas allegadas al dirigente, como Elsa Villegas, mientras el resto permanece sin promoción ni estabilidad laboral. Los manifestantes sostienen que podrían existir al menos diez plazas entregadas de forma discrecional, aunque no precisan la cantidad exacta.

Los inconformes aclararon que no existe antagonismo contra el personal de Nutrición, pero sí exigen un “piso parejo” para reconocimiento profesional y demandan la inclusión de Licenciatura en Enfermería, lo cual permitiría acceso justo a posiciones con mejor remuneración.

Los trabajadores añadieron que en la asamblea sindical celebrada en mayo, el dirigente sindical les indicó que los nuevos nombramientos y salarios eran una orden superior. En esa reunión, Flores Rosales y otros sindicalizados reclamaron directamente la falta de transparencia y la negativa a realizar asambleas previas para consulta y votación de acuerdos contractuales.

En este contexto de revisión de condiciones laborales, los trabajadores del ISSSTEP demandan al gobierno estatal y a la dirección del instituto reconsiderar el convenio firmado y anular las prácticas discrecionales que perpetúan el favoritismo y vulneran sus derechos.

El personal recordó que, durante la epidemia de Covid-19, no hubo compensaciones ni estímulos para ellos, lo que profundizó la brecha con otros hospitales públicos y la desatención del gremio.

Mientras continúa el proceso de revisión y negociación, el personal de enfermería exige equiparación salarial inmediata, creación de plazas de Licenciatura en Enfermería y erradicación de favoritismos sindicales. “No se trata de confrontar, pedimos únicamente un reconocimiento justo y condiciones igualitarias”, reiteró Flores Rosales.

La demanda colectiva continuará hasta que las autoridades y la dirección del ISSSTEP respondan a las necesidades reales de todo el personal sanitario y se garantice equidad en cada nuevo acuerdo laboral.