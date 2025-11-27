Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes críticas por la continúa violación del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Aviones de guerra lanzaron durante la madrugada intensos bombardeos contra los barrios orientales de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave costero, denunció la agencia de noticias Shehab.

La artillería también disparó contra áreas de la urbe de Jan Yunis, mientras que los soldados aceleraron la demolición de edificios residenciales en varios vecindarios.

En la norteña ciudad de Gaza, aeronaves también abrieron fuego contra los barrios de Tuffah y Shuja’iyya, mientras vehículos blindados dispararon contra el campamento de refugiados de Bureij, precisó la fuente.

Seis palestinos murieron ayer por ataques castrenses en el enclave costero, devastado tras dos años de agresión. En medio de este panorama, el Centro de Derechos Humanos de Gaza afirmó que las violaciones israelíes al alto el fuego confirman la continuación de genocidio contra los palestinos.

