Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

Israel ingresó con tanques a Gaza y destruyó vehículos explosivos en suburbios; ataques aéreos dejan más de cien muertos
Palestinos esperan para recibir alimentos en una cocina comunitaria en Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, el 1 de septiembre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Reuters

El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques aéreos mataron a más de cien personas este lunes, según informaron representantes palestinos y testigos.

Los informes sobre la ofensiva llegaron cuando el presidente de la principal asociación mundial de genocidio dijo que había aprobado una resolución en la que se afirmaba que se cumplían los criterios legales para determinar que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza.

Israel no respondió de inmediato la ofensiva ni al comunicado de la Asociación Internacional del Genocidio. En el pasado, Israel ha negado rotundamente que sus acciones en Gaza constituyan genocidio.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas seguían luchando contra Hamas en todo el enclave y que el día anterior habían atacado varias estructuras militares y puestos avanzados que se habían utilizado para organizar ataques contra sus tropas.

Los residentes afirmaron que las fuerzas israelíes enviaron vehículos blindados a las zonas orientales del superpoblado barrio de Sheikh Radwan y luego los hicieron estallar a distancia, destruyendo varias casas y obligando a huir a más familias.

Israel sigue adelante con su plan de hacerse con el control total de toda la franja de Gaza, empezando por la ciudad de Gaza, con el objetivo de destruir a Hamas tras casi dos años de guerra. En las octavillas lanzadas sobre la ciudad de Gaza, el ejército dijo a los residentes que se dirigieran inmediatamente hacia el sur, pues el ejército tenía la intención de ampliar su ofensiva hacia el oeste de la ciudad, según los papeles.

La gente está confusa: quedarse y morir o marcharse a ninguna parte”, dijo a Reuters Mohamad Abu Abdallah, residente de Sheikh Radwan.

“Fue una noche de horror, las explosiones no cesaron y los drones no dejaron de sobrevolar la zona. Muchas personas abandonaron sus hogares temiendo por sus vidas, mientras que otras no tienen ni idea de adónde ir”, dijo este hombre de 55 años a través de una aplicación de chat.

