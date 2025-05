Israel dice que permitirá cantidad limitada de ayuda en Gaza

Deir Al-Balah. Israel anunció este domingo que permitirá una cantidad limitada de ayuda humanitaria en Gaza después de un bloqueo de casi tres meses para evitar una “crisis de hambre”, tras advertencias de expertos mundiales en crisis alimentarias sobre hambruna.

El primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su gabinete aprobó una decisión para permitir una cantidad “básica” de alimentos en Gaza. Israel impuso un bloqueo total a la ayuda humanitaria a partir del 2 de marzo.

Netanyahu expresó que permitir algo de ayuda lograría que Israel expanda su nueva operación militar, que comenzó el sábado.

No estaba claro cuándo entraría la ayuda en Gaza, ni cómo. Netanyahu manifestó que Israel trabajará para asegurar que Hamas no controle la distribución de la ayuda y garantizar que la asistencia no llegue a los integrantes de ese grupo.

