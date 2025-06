Israel bombardea Gaza en días de júbilo religioso

Deir Balah. Los palestinos hicieron ayer ceremonias del inicio del Eid al Adha, una de las conmemoraciones más importantes del islam, en la devastada Franja de Gaza con oraciones al aire libre frente a mezquitas y hogares destruidos, mientras la ofensiva israelí dejó en 24 horas al menos 42 muertos. En tanto, Tel Aviv anunció el deceso de cuatro soldados y cinco heridos en Jan Yunis.

Es la peor fiesta (del Eid) que ha vivido el pueblo palestino debido a la injusta ofensiva israelí, señaló Kamel Emran después de asistir al rezo en Jan Yunis.

No hay comida, no hay harina, no hay refugio, no hay mezquitas, no hay hogares, no hay colchones… Las condiciones son muy duras, añadió el gazatí.

La festividad islámica comienza el décimo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el hajj en Arabia Saudita, la peregrinación musulmana anual a La Meca, viaje que los musulmanes de Gaza no pudieron realizar por segundo año consecutivo.

Perdimos nuestro hogar, dinero y todo, aseguró Sanaa al Ghola, una mujer desplazada que lloraba entre los escombros de un cementerio mientras sostenía la foto de su hijo, Mohamed, asesinado el mes pasado en un bombardeo israelí, cuando fue a la casa de su abuelo a buscar harina. No hay más Eid después de que te fuiste, hijo mío afirmó.

En el campamento de refugiados de Al Mawasi, Tahrir Abu Jazar, de 36 años, calentó lentejas sobrantes y cocinó arroz, pero se quejó de que no tenía pan para sus cinco hijos que estaban sentados en el suelo desnudo de su tienda de campaña. No hay celebraciones de Eid ahora, ya que no hay ropa nueva, carne, regalos, ni alegría.

Mientras, los ataques de Tel Aviv dejaron 42 muertos, entre ellos tres periodistas, y cuatro soldados israelíes perdieron la vida cuando una bomba detonó y causó el derrumbe de un edificio sobre las tropas que despejaban el área, lo que elevó a ocho el número total de militares muertos esta semana.

Ultiman a 100 palestinos

Al menos 110 palestinos perdieron la vida y 583 resultaron heridos desde que los centros de reparto de suministros de la Fundación Humanitaria de Gaza (GDF), contratada por Israel con respaldo de Estados Unidos, comenzaron a operar a finales de mayo.

La GDF tiene apenas cuatro centros de reparto, frente a 400 que gestionaba la Organización de Naciones Unidas (ONU), y no se sabe cuántos están operativos pues se anunció el cierre de algunos debido al hacinamiento excesivo. Un análisis que realizó The New York Times sobre videos e imágenes satelitales mostró el caos en torno a los lugares de distribución de insumos, y su ubicación en zonas remotas, situación que obliga a los gazatíes a realizar arduos viajes sin certeza alguna de recibir alimentos y exponiéndose a ser asesinados en el camino, ya que tienen que cruzar las líneas militares para obtener alimentos.

Además, las instalaciones tienen pasillos al aire libre de un metro de ancho por donde tienen que pasar las personas, hecho que califican de humillación.

En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rindió homenaje ayer al personal del organismo caído en el ejercicio de sus funciones, 168 a lo largo de 2024, que es la cifra más alta de muertes de personal en la historia de Naciones Unidas; de ellos, 126 perdieron la vida en Gaza.

No perderemos la sensibilidad ante el sufrimiento, no aceptaremos el asesinato del personal de la ONU ni el de voluntarios de servicios humanitarios, periodistas, personal médico o civiles se convierta en la nueva normalidad en ningún lugar ni en ninguna circunstancia. No debe haber cabida para la impunidad, expresó Guterres.

Por su parte, el Centro Palestino de Derechos Humanos confirmó que la cifra de comunicadores asesinados en la Franja por Israel ascendió a 226. En el enclave murieron más periodistas que en las dos guerras mundiales y las de Vietnam, Yugoslavia y Afganistán juntas, según el proyecto Costos de la Guerra del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos, de la Universidad de Brown.

De igual manera, el vocero del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder, quien visitó Gaza durante la tregua, destacó el trauma psicológico que sufren los niños del enclave palestino. El funcionario fue testigo de muchas crisis humanitarias alrededor del mundo, pero declaró: nunca había visto tanta devastación y desesperación como la que está ocurriendo aquí.

