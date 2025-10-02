Denuncian irregularidades en votación en la que fue aprobada convenio entre el ISSSTEP y sindicato

Personal de enfermería denunció que el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (SUTISSSTEP) permitió que personal de confianza y de nuevo ingreso votara en la consulta del pasado 29 de septiembre para obtener la aprobación del convenio signado con el instituto y con ello, la creación de la plaza de Licenciatura en Nutrición, beneficiando así a la esposa del líder gremial, Ángel Vázquez Flores, quien ahora tendrá salario de 21 mil 405 pesos.

El convenio también establece un aumento salarial de solo 4 por ciento, cifra que ha causado descontento entre los trabajadores por considerarla insuficiente, especialmente para enfermeras y enfermeros que han exigido nivelación salarial y condiciones más justas.

Las votaciones, realizadas el lunes de esta semana en la explanada del instituto, estuvieron marcadas por la inclusión de votos de personal que recién ingresó y de confianza, ambos expresamente impedidos para participar según el contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con testimonios personal de enfermería que pidió a La Jornada de Oriente no revelar su nombre por temor a represalias, el aumento salarial de 4 por ciento no fue ni siquiera producto de una gestión sindical, sino resultado de un compromiso adquirido por el director general del hospital, en cumplimiento de un decreto presidencial para nivelar a quienes ganan menos del salario mínimo.

“El aumento no fue gestionado como tal por el secretario general, sino que fue un compromiso dado por el director general del hospital”, expresó una enfermera, quien acotó que esto fue confirmado en una reunión en Casa Aguayo.

El personal de enfermería añadió que aunque ya exista un convenio aprobado, no cesarán la presión a las autoridades estatales para que se autorice incremento al presupuesto del ISSSTEP y con ello, mejor salario para las y los trabajadores dedicados al cuidado de pacientes, ya que aunque algunas cuentan con maestría y doctorado, pero solo perciben alrededor de 8 mil 500 pesos al mes.

“Sin enfermeras no existe hospital, aunque haya especialistas y médicos con subespecialidad… simplemente sin nosotras un hospital no funciona”, indicaron.

Criticaron que la nueva plaza de Nutrición, dotada de un salario alto en comparación con el promedio que reciben las enfermeras, no contempla tareas específicas acorde con las necesidades reales de los pacientes.

El descontento del área de enfermería reside en la falta de nivelación salarial acorde con sus estudios y funciones, y en el manejo opaco de la consulta sindical, que favoreció intereses particulares.

Se sostiene que la labor de enfermería demanda conocimientos profesionales y que el trato desigual genera condiciones injustas que afectan directamente la calidad y el funcionamiento institucional.